Berlinerinnen, Lehrerinnen und Vormundinnen* - Das haben wir aus dem Perspektivwechsel am Frauentag gelernt

09.03.18 | 19:57 Uhr

Berlinerinnen statt Berliner, Polizistinnen statt Polizisten - am Frauentag haben wir die männliche Dominanz bei der Beschreibung von Gruppen mal umgedreht - und einiges dabei gelernt.

Ein kleines Sternchen am Ende der Dachzeile, ein paar kurze Zeilen unter jedem Text - wir wollten unseren Perspektivwechsel zum Frauentag am Donnerstag so dezent wie möglich machen. Denn eigentlich sollte es ja keine große Sache sein: Einen Tag lang schreiben wir statt "Berlinern" "Berlinerinnen", statt "Beamten" "Beamtinnen". Keine *, keine _, keine anderen Verkomplizierungen. Wir nehmen nur der männlichen Bezeichnung den Vortritt und geben ihn stattdessen der weiblichen. Denn Frauen werden bei Gruppen immer mitgemeint, umgekehrt aber gibt es das nicht. Das "generische Maskulinum" ist linguistische Tradition, gewachsen seit 2.000 Jahren, und meint verallgemeinernd beide Geschlechter, führen die Befürworterinnen und Befürworter als Argument an. Wir finden: Die Macht der Gewohnheit reicht als Begründung nicht aus. Denn Sprache verändert sich die ganze Zeit.

Die Macht ist stark in uns

Um an dieser Stelle mal wieder bisschen Pathos herauszunehmen: Zu anstrengend soll es ja auch nicht sein, also dachten wir ganz egoistisch in unserer morgendlichen Redaktionskonferenz, dass wir uns mit dem "generischen Femininum" begnügen würden. Die Männer mitzumeinen würde kein zu großes Hindernis im knirschenden Redaktionsbetrieb bedeuten. Hinweise darauf ließen wir extra so knapp ausfallen, damit Leserinnen und Leser beiläufig über die ungewohnte Beschreibung stolpern würden. Denn mit Belehrungen erreicht man nichts. Schafft man es, Gedanken anzustoßen, ist schon viel erreicht. Die meisten Kolleginnen und Kollegen fanden die Aktion gut. Das änderte sich dann allmählich, als sie am Mittwoch an ihren Schreibtischen saßen und Meldungen verfassten. Denn natürlich nervte das, immer auf die Wortwahl achten zu müssen, ständig korrigiert von einem Redakteur, der sich den ganzen Tag lang um nichts anderes kümmerte. Ausnahmsweise. Die Macht der Gewohnheit ist eben auch in uns eine starke.

Oft zu büroklammerig

Bei manchen Meldungen war der Unterschied verblüffend, zum Beispiel bei einer über Lehrkräfte an Berliner Grundschulen. Sechs von sechs Mal hätte es qua Gewohnheit vorher "Lehrer" geheißen, obwohl in dem Beruf in Berlin mehrheitlich Frauen arbeiten. Wir lernten, dass die weibliche Form manchmal so lang ist, dass sie die Zeichenbegrenzung in Überschriften sprengt. Stießen auf Eigenarten wie: maskulin formulieren, wenn die feminine Form zwingend wäre. "Die Kurden-Organisation YPG ist ein wichtiger Verbündeter" ergibt keinen Sinn - die Organisation muss "die Verbündete" heißen. Politiksprech. Dazu kommt noch: Es hätte natürlich unserer eigenen Regel entsprechend "Kurdinnen-Organisation" heißen müssen. Das haben wir übersehen.

Auch ansonsten übersahen wir manches: Patienten und Fahrer, Sozialdemokraten und Mitarbeiter zum Beispiel. Und wir lachten über das schönste Wort, das wir am Mittwoch kennengelernt haben: Vormundinnen. Kannten wir nicht, wussten wir nicht. Irgendwann machte es Spaß. Andere Texte haben wir ebenso begierig durchgescannt - nur um dann festzustellen, dass darin eh kaum Menschen vorkamen. Ein Neben-Lerneffekt also, der überhaupt nichts mit "gendern" zu tun hat: Wir sind manchmal zu technisch, zu abstrakt, büroklammerig, beschreiben Dinge und Strukturen, wo Frauen und Männer buchstäblich lebendiger wären - gerade im Politikressort. Da ist dann eben vom Nachtragshaushalt die Rede, von Mitteln, Geldern, Verkehrsinfrastruktur, Änderungsanträgen, und Rücklagen.

"Sehr anstrengend und unnötig aufwendig"

Das Feedback der Leute draußen war gemischt, unter der Meldung über unseren Versuch entwickelte sich eine energische, aber größtenteils angenehm sachliche Diskussion. Viele lehnten die Idee ab. Grob gesagt entweder, weil sie das Reizwort "Gender" auf die Barrikaden brachte, oder weil der Aufwand den Nutzen aus ihrer Sicht deutlich überstieg - beziehungsweise es aus ihrer Sicht keinen Handlungsbedarf gibt. "Wenn wir das ändern wollten, müssten wir die Regeln der Rechtschreibung ändern. Das wäre sicher möglich, wäre aber streng genommen genauso einseitig wie die andere, männliche Form. Stets beide Formen zu schreiben finde ich sehr anstrengend und unnötig aufwendig", schrieb eine Leserin. "In der üblichen Sprache werden Frauen schon jahrhundertelang benachteiligt bzw. sind nicht 'sichtbar'. Und bei nur 1 Tag mal anders regen sich so viele Männer auf!", schrieb eine andere. Warum also nicht immer so? Weil das den gleichen Fehler nur herumdrehen würde. Als Denkanstoß für eine begrenzte Zeit funktioniert das, aus unserer Sicht hat sich dieses Experiment gelohnt. Dauerhaft aber wollen wir ja auch genausowenig Männer diskriminieren, die bei "Polizistinnen" oder "Arbeiterinnen im Hochbau" mitgemeint werden (von letzteren sind in Berlin und Brandenburg übrigens 1,5 Prozent Frauen). Das Ziel also ist simpel: Einfach mal öfter durchmischen.