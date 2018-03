Eröffnungsfest am Berliner Literaturhaus

Mit einem Frühlingsfest wollte das Literaturhaus Berlin am Mittwoch seinen Neustart feiern - aber dann kam der Schnee. Gefeiert wurde trotzdem: Die neuen Leiterinnen haben ihrem Publikum zum Auftakt eine Performance und Gespräche serviert. Von Nadine Kreuzahler

Vor genau elf Wochen übernahm die Literaturwissenschaftlerin gemeinsam mit Ausstellungsmacherin Sonja Longolius die Leitung des Hauses vom langjährigen Chef Ernest Wichner. Von der bewegten Geschichte und Tradition lassen sich die beiden nicht einschüchtern, das machte Janika Gelinek in ihrer Begrüßungsrede deutlich.

"Auf so eine ganz positive und freudig erregte Art und Weise", sagt Janika Gelinek . "So aufgeregt wäre ich gerne öfter, das ist ein schönes Aufgeregtsein."

Der Schnee ist am Abend zwar schon wieder weg, aber von Frühling kann keine Rede sein. Das verdirbt den Gastgeberinnen aber nicht die Laune: Dafür ist die Aufregung viel zu groß.

"Wir haben das Gebäude vom Keller bis zum Dach untersucht, haben gefragt, warum es überall nach Essen riecht, warum das da steht und dies dort, haben begonnen, das Haus abzuklopfen, zu befragen und zu verändern", sagte die 38-Jährige. Dabei hätten sie festgestellt, "wie viele Geschichten in diesem Haus übereinander liegen, von denen doch - selbst wenn Sie mit wachen Augen durch die Räume gehen - nur wenig zu sehen ist."

Eine dieser Geschichten begrüßt die Besucher jetzt gleich im Foyer. Ein riesiger, weißer Elefant schwebt dort direkt unter der Stuckdecke. Das Kunstwerk spielt auf das echte Elefantenbaby an, das in den 1960er Jahren die Hauptattraktion im Stripclub gewesen sein soll. Angeblich hat es den Damen damals beim Ausziehen geholfen. Die Villa in der Fasanenstraße 23 war nicht nur Striplokal und Bordell: Ende des 19. Jahrhunderts gehörte sie dem Nordpolarforscher Richard Hildebrandt, im Ersten Weltkrieg diente sie als Reservelazarett, später als Volksküche und Studentenwohnheim.