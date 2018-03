11mm Fußballfilmfestival/Noise Film PR Video: rbb UM6 | 21.03.2018 | Christian Dexne | Bild: 11mm Fußballfilmfestival/Noise Film PR

Fußballfilmfestival "11mm" startet - Ab Donnerstag rollt der Fußball wieder über die Leinwand

21.03.18 | 16:20 Uhr

In diesem Jahr kehrt das Berliner Fußballfilmfestival "11mm" zu seinem Ursprung zurück: Es hinterfragt etwa den Einfluss von Politik auf den Fußball und zeigt, womit sich der russische Fußballfilm in 60 Jahren so alles beschäftigt hat. Von Friedrich Rößler

Zu den Kultur-Traditionen Berlins gehört mittlerweile auch das "11mm"-Fußballfilmfestival. Seit 2004 zeigt es sehenswerte Streifen rund um die "schönste Nebensache der Welt". Die Mischung aus vielen Dokumentar- und wenigen Spielfilmen hat sich bewährt. Vor allem im dokumentarischen Bereich gewinnt das Sujet Fußball an Bedeutung: "Es gibt hervorragende Dokumentationen über gesellschaftspolitische Themen, die tief in die soziokulturellen Bereiche eines Landes, einer Stadt oder eines Vereines blicken", sagt 11mm-Mitbegründer Birger Schmidt. "Ich denke, das macht die hohe Qualität der Dokumentarfilme aus." Über 70 Produktionen werden im Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz und im Russischen Haus in der Friedrichstraße gezeigt.

Profispieler, die Haltung zeigen

"The Workers Cup" von Adam Sobel eröffnet die 15. Festivalausgabe am Donnerstag, ein Film über das Schicksal der Gastarbeiter in Katar. Unter oft unmenschlichen Arbeitsbedingungen bauen sie die Fußballstadien für die WM 2022 in die Wüste. Die Dokumentation feierte vor über einem Jahr beim Sundance Film Festival in den USA Premiere und läuft jetzt im Themenschwerpunkt "Fußball und Macht". "Wir schauen uns an, wie die Politik auf den Fußball zugeht, wie sie den Fußball nutzt und benutzt", sagt Birger Schmidt. Dabei widmen sich einige Filme auch regimekritischen Persönlichkeiten: In der Doku "Rebellen am Ball" etwa stellt der ehemalige Profispieler Eric Cantona Fußballer vor, die politische Haltung zeigten. Darunter ist auch der Ivorer Didier Drogba, der einst verfeindete Volksgruppen zur Versöhnung während des Bürgerkrieges in der Elfenbeinküste aufrief. Und in der halbstündigen Dokumentation "WM-Sieg unter Folter" erinnern sich Opfer der argentinischen Militärjunta an die Weltmeisterschaft von 1978 im eigenen Land.

Gemeinsam mit dem Russischen Haus setzt die Retrospektive über "Fußball im russischen Film" einen weiteren Fokus. Das Drama "Kickplatz" (Korobka) von Eduard Bordukov setzt sich mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit auseinander, "verdichtet in einem Streit um einen Hinterhofbolzplatz zwischen russischen und kaukasischen Jugendlichen", berichtet Anna Leonenko, die Kuratorin der Filmreihe. Auch "Okolofutbola" von Anton Bormatov, ein Drama über die harte Moskauer Hooligan-Szene gehört zu ihren Lieblingsfilmen. Leonenko betont vor allem die Authentizität der kontrovers diskutierten Produktion. "Für diesen Film wurde sehr viel und lange recherchiert."

Die Geburtsstunde des Festivals

Mit der Reihe "British Football Film", sieben Filmen über das Mutterland des Fußballs, erinnert 11mm auch an die eigenen Anfänge: Birger Schmidt hatte 2006 im Vorfeld der WM vom British Council in Berlin den Auftrag, sich "fußballkulturelle und fußballpädagogische Projekte auf der Insel anzuschauen und gegebenenfalls die eine oder andere Idee nach Deutschland zu transferieren". Der Festivalgründer kam mit einer großen Anzahl von Filmen zurück und entwickelte daraus eine Filmreihe: die Geburtsstunde vom 11mm. "British Football Film" widmet sich auch den Spielerpersönlichkeiten Kenny Dalglish, George Best und Dennis Violett und nähert sich der Trainerlegende vom FC Liverpool, Bill Shankly. In dem bewegenden Dokumentarfilm "Forbidden Games: The Justin Fashanu Story" porträtieren Jon Carey und Adam Darke den ersten bekennenden homosexuellen Fußballer in Großbritannien.

Viele Filme feiern bei 11mm ihre Welt- oder Deutschland-Premiere. Das Thema Fußball gewinne bei Filmemachern an Bedeutung, hat der Berliner Sportjournalist Frank Toebs beobachtet: "In den Achtzigerjahren hat Berti Vogts immer gesagt: 'Für Politik interessieren wir uns nicht, uns geht’s nur um Fußball.' Und hier ist es genau das Gegenteil." Mit "Die Spartaner" über eine Jugendgruppe, die 1933 von Ernst Fuhry gegründet wurde, hat Toebs nun selbst einen Kurzfilm im Festivalprogramm.

Fußballgeschichte ins Gedächtnis rufen: "Die Spartaner"

Fuhry, Grafiker und Mitarbeiter des Deutschen Fußballbundes, wollte seinen Knabenbund, die Spartaner, mit einer Art sport-ethischen Gesamtausbildung in zehn Jahren zur Deutschen Meisterschaft führen: "Top-Ausbildung, Top-Technik, das stand im Vordergrund, aber der menschliche Faktor, und die Anständigkeit, die Ritterlichkeit, so hat der das genannt, die standen über allem", so Toebs. "Die Spartaner" zeigt Auszüge aus Fuhrys kurzem Lehrfilm von 1934/35 mit Trainingsszenen der Gruppe auf dem Gelände des heutigen Olympiastadions und im Poststadion. Die Mission 'Meisterschaft in zehn Jahren' scheiterte unter anderem daran, dass 19 junge Spieler nicht mehr aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrten. Frank Toebs bringt diese Geschichte zurück ins Gedächtnis der Fußballgemeinschaft. So ein Fußballfilmfestival bietet eben auch die Möglichkeit, eigene Projekte zu verwirklichen.

