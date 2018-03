Er gilt als renommiertester deutscher Fernsehpreis: Mit dem Grimme-Preis werden in diesem Jahr auch drei Produktionen ausgezeichnet, die in Berlin und Brandenburg spielen.

Die historische Krimiserie "Babylon Berlin" wird mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. Das gab das Grimme-Institut am Mittwoch in Essen bekannt. Die erste Koproduktion von ARD und Sky ist mit einem Budget von knapp 40 Millionen Euro die bislang teuerste deutsche Fernsehproduktion überhaupt. Die drei Regisseure und Drehbuchautoren Tom Tykwer, Achim Von Borries und Hendrik Handloegten zeichnen mit "Babylon Berlin" ein großes Sittengemälde der 1920er Jahre.

Vorlage sind die Kriminalromane von Volker Kutscher. Die Hauptrolle des Kommissars Gereon Rath spielt Volker Bruch. Gedreht wurde vor allem in Berlin und in Potsdam-Babelsberg, wo die "Neue Berliner Straße" erstmals als Kulisse zum Einsatz kam. "Babylon Berlin" feierte im vergangenen September Weltpremiere im Berliner Ensemble. Die Serie läuft derzeit bereits auf Sky und wird Ende des Jahres auch im Ersten ausgestrahlt.

Auch ein Fernsehfilm mit Schauplatz Brandenburg ist unter den Grimme-Preisträgern - das von ARD Degeto, BR und MDR produzierte DDR-Drama "Zuckersand". Der Film spielt Ende der 1970er Jahre in Falkensee, das im Film Falkenwerder heißt. Im Mittelpunkt stehen die zehnjährigen Jungen Fred und Jonas, deren Leben sich dramatisch ändert, als Jonas' Mutter einen Ausreiseantrag stellt.

Weitere Grimme-Preise gehen unter anderem an die Netflix-Serie "Dark", die Prosieben-Show "Circus Halligalli" und an das "Neo Magazin Royale (ZDF Neo). Der undotierte Grimme-Preis wird in diesem Jahr zum 54. Mal vergeben und gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis. Die Auszeichnungen werden am 13. April im Theater der Stadt Marl verliehen.