Bekannt wurde der Schauspieler Jochen Senf als Saarbrücker "Tatort"-Kommissar Max Palu. Dessen Markenzeichen: Schlabberlook und zugleich ein gewinnender Charme. In der Nacht zum Sonntag ist Senf in Berlin gestorben.

Der Schauspieler Jochen Senf ist im Alter von 76 Jahren in Berlin gestorben. Er starb in der Nacht zum Sonntag, wie der Saarländische Rundfunk auf Twitter mitteilte. Bekannt geworden war Senf als "Tatort"-Kommissar Max Palu im Saarland.

Nach dem Studium der Germanistik und Romanistik besuchte der in Frankfurt am Main geborene Senf die Schauspielschule in Saarbrücken. Von 1969 bis 1978 war er Hörspieldramaturg beim Saarländischen Rundfunk.

Auch nach seiner Zeit als "Tatort"-Kommissar war Senf immer wieder auf dem Bildschirm präsent, meist aber in kleineren Rollen. So etwa 2009 in der Rolle des Ludwig Erhard in Thomas Schadts Biopic "Der Mann aus der Pfalz" über den Aufstieg des jungen Helmut Kohl. Zuletzt sah man ihn 2015 in dem Kriegsdrama "Unser letzter Sommer" des polnischen Regisseurs Michal Rogalski.

Neben seinen Engagements als Bühnen- und Filmschauspieler schrieb der in Berlin lebende Senf Hörspiele, Drehbücher, Kriminalromane und Kinderbücher. Senf hinterlässt aus erster Ehe einen Sohn und eine Tochter. Mehrere Jahre lang bis Ende 1990 war er mit Margret Lafontaine, der Ex-Frau des ehemaligen saarländischen Ministerpräsidenten, zusammen.

Anfang 2016 zog er sich einen komplizierten Oberschenkelhalsbruch zu und kam nach längerem Krankenhausaufenthalt in ein Berliner Pflegeheim.