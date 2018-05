rbb Audio: radioBerlin 88,8 | 21.05.2018 | Heiner Knapp | Bild: rbb

Im Alter von 65 Jahren - Radiolegende Jürgen Jürgens ist tot

21.05.18 | 14:46 Uhr

"Hey Music" war jahrzehntelang seine Sendung - damit verbanden die Hörer den Namen Jürgen Jürgens. Auch als Musikchef von radioBerlin 88,8 blieb Jürgens seiner Sendung treu. Am Pfingstmontag ist die Radiolegende mit 65 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Ein Nachruf von Heiner Knapp

Als Jürgen Jürgens am Abend des 20. September 1967 in seiner elterlichen Wohnung in Neukölln das Radio einschaltete, fiel der Startschuss für eine Sendung, die sein Leben prägen sollte. "Hey Music" brachte auf SFB2 eine Stunde lang englische und amerikanische Popsongs - ausgespielt und für damalige Verhältnisse ungewöhnlich locker präsentiert. Jürgen, der ohnehin gerne zuhause nach der Schule mit zwei Tonbandgeräten DJ spielte, verpasste fortan keine Ausgabe. Er beteiligte sich regelmäßig schriftlich und wurde nach einem Schüler-Interview mit ‚Hey Music‘-Moderator Rainer Bertram als 17-Jähriger im November '69 eingeladen, selbst im Radio Songs anzusagen.

Mit der "Hey-Music"-Disco durch die Berliner Schulen

Jürgen Jürgens wurde Gastmoderator, bekam kurze Zeit später die Sendung "Soeben eingetroffen" und übernahm die "Hey Music" am 5. Juli 1972. Viele lernten ihn in dieser Zeit persönlich kennen, denn einmal im Monat besuchte JJ, wie ihn seine Freunde nannten, mit seiner "Hey-Music"-Diskothek Berliner Schulen - zur großen Begeisterung der Kids. Und auch seine Begeisterung blieb unverändert, denn selbst als er radioberlin-Musikchef wurde, ließ es sich Jürgen Jürgens nicht nehmen, jeden Montagabend neue Songs zu präsentieren.

Wegbereiter für Grönemeyer und Lindenberg

Die Liste der Stars, denen Jürgen Jürgens im Laufe der Jahre begegnete, scheint endlos. Aber er war nicht nur Wegbegleiter, sondern auch Wegbereiter, beispielsweise für Herbert Grönemeyer, Heinz Rudolf Kunze oder Udo Lindenberg, als die noch am Anfang ihrer Karrieren standen. Mit Lindenberg verband JJ auch die Liebe zur Malerei - mit dem Unterschied, dass er statt Eierlikör Ölfarben bevorzugte. Und wenn er nicht an der Staffelei saß oder Karikaturen von Künstlern zeichnete, bearbeitete er im Keller seines Hauses vor den Toren Berlins Video-Interviews, die er mit Künstlern geführt hatte. Die werden auf der radioBerlin-Homepage bis heute gern angeklickt. Von der konzentrierten Arbeit konnte ihn, den bekennenden Nicht-Sportler, wie er selbst zugab, nur der Griff zum Kuchenteller ablenken – oder der Fernseher, denn Jürgen schaute leidenschaftlich gern Krimis.

"Ich hab noch einen Wortfetzen von Dir"

Wenn er so zurückschaute, befielen ihn auch manchmal Zweifel: "Es ist ja oft so, dass Du Dir Gedanken machst …wozu hast Du all den Quatsch die ganze Zeit gemacht, hat das irgendjemanden interessiert?" Diese Zweifel zerstreuten sich dann aber schnell wieder: "Nichtsdestotrotz werde ich heute von Leuten angesprochen, die sagen: Mensch, ich hab da noch einen Wortfetzen von Dir, weil Du zu früh draufgesprochen hast, aber ansonsten hast Du ja immer ausgespielt … und Menschen, die sich dafür bedanken!" Dass diese Menschen ihren Dank jetzt nur noch posthum aussprechen können, ist traurig und für alle, die Jürgen Jürgens kannten, erschütternd.

radioBerlin ändert sein Programm

"Jürgen Jürgens war ein durch und durch kreativer Mensch, der zu jeder Sekunde für das Radio und für die Musik brannte", würdigt rbb-Intendantin Patricia Schlesinger den Verstorbenen. "Viel wichtiger aber war: Jürgens liebte die Künstler und die Musiker, die in seiner Sendung auftraten. Und die haben es ihm gedankt. Das war das tiefere Geheimnis seines jahrzehntelangen Erfolges." Jürgen Jürgens erfand für den damaligen SFB so beliebte Radiosendungen wie die "LP-Diskothek", "Let's go Disco" oder den "Soundcheck". Er moderierte den sonntäglichen Radioclub zusammen mit Christian Eckard und präsentierte im SFB-Fernsehen die "Sonnabendschau". Als Musikchef von radioBERLIN 88,8 prägte er die Entwicklung des Programms hin zu einer modernen Popwelle. Im Herbst 2017 verabschiedete sich Jürgen Jürgens in den Ruhestand. radioBERLIN 88,8 ändert sein Programm und erinnert am Dienstag (22. Mai) ab 19.15 Uhr in einer Sondersendung an Jürgen Jürgens.

Rückblick auf 50 Jahre "Hey Music" rbb/SFB