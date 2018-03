Das Berliner Käthe-Kollwitz-Museum soll von der Fasanenstraße in die Nähe des Schlosses Charlottenburg umziehen. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) kündigte am Donnerstag an, für den weiteren Museumsbetrieb Räumlichkeiten am Spandauer Damm 19 in unmittelbarer Nähe zum Schloss bereitzustellen. Die dortige Immobilie gehöre zum Sondervermögen des Landes Berlin. Seinen jetzigen Standort in der City West muss das Museum bis spätestens Ende 2019 verlassen.