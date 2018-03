Die aus Australien stammende Berlinerin Kat Frankie ist eigentlich Singer-Songwriterin. Auf ihrem neuen Album geht sie neue Wege in Richtung Pop. Das kam in der Volksbühne am Dienstagabend gut an. Von Susanne Bruha

Es ist ein Abend geballter musikalischer Frauenpower made in Berlin. Als Vorband hat Kat Frankie Charlotte Brandi eingeladen. Die Sängerin macht mit ihrem Duo "Me and My drummer" gerade Pause und zeigt, dass es auch ohne Drummer, dafür mit zwei Kolleginnen an Gitarre und Cello geht.

Auch Kat Frankie macht auf ihrem neuen Album "Bad Behavior" etwas Neues: Sie hat die Akustikgitarre an den Nagel gehängt, eine Band zusammengestellt und Synthesizer für sich entdeckt. Mit "The Saint" vom zweiten Album tritt zu Konzertbeginn zunächst die komplett in rot gekleidete Band auf.

Mit Einsatz des Schlagzeugs betritt Kat Frankie die Bühne. Auch sie in roter Bluse und roter Hose. Sogar ihre glatten, schulterlangen Haare sind dunkelrot gefärbt. Mit strengem Mittelscheitel, vor allem aber betörender und kraftvoller Stimme, nimmt sie den Saal sofort für sich ein.