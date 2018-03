Die Ehrendoktorwürde wird ihm am 11. April auf dem Campus Griebnitzsee in Potsdam verliehen.

Der Wissenschaftler und Politiker werde dafür geehrt, mit seinem "unermüdlichen Engagement und Wirken" globale Gefahren wie den Klimawandel in den Fokus der Politik gerückt zu haben, teilte die Universität am Donnerstag mit. Die heute verbreitete Einsicht, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema internationaler Kooperationen bedürfe, sei dem 79-Jährigen zu verdanken, so die Universität.

Töpfer studierte Volkswirtschaft an den Universitäten in Mainz, Frankfurt am Main und Münster. Von 1978 bis 1985 war er zunächst Staatssekretär und dann Umweltminister in Rheinland-Pfalz. 1987 wurde er Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, von 1994 bis 1998 übernahm er das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau.

Nach seinem Ausscheiden aus der Bundespolitik leitete Töpfer unter anderem von 1998 bis 2006 als Exekutiv-Direktor das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und übernahm die Generaldirektion des UN-Büros in Nairobi. Als Gründungsdirektor leitete er von 2009 bis 2015 das IASS-Institut für Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Bis heute ist er als Berater in Umweltfragen tätig.

Töpfer ist bereits Träger mehrerer Ehrendoktorwürden, unter anderem der Freien Universität Berlin und der Universität Duisburg-Essen.