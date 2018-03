Normalerweise sieht man Alle Farben sonst nur aus der gefühlt hundertsten Reihe auf der Mainstage von großen Elektro-Festivals. Nicht so am Mittwochabend. Zur 25. Geburtstagsfeier von Radio Fritz können die knapp 300 Fans ihm quasi aufs DJ-Pult spucken, so nah stehen sie an ihm dran. Die Atmosphäre im Watergate ist magisch. Der unter den Füßen vibrierende Bass-Sound aus den riesigen Boxen, die verglaste Fensterfront mit Blick auf die Oberbaumbrücke, auf der die U-Bahn im Fünfminuten-Takt fährt, die Eisschollen auf der Spree und die tiefe mit LED-Himmel ausgestattete Decke verzaubern so ziemlich jeden im Raum.

Während es draußen minus zehn Grad sind, kocht die Luft im Inneren des Clubs schon nach den ersten paar Liedern. So sehr, dass die Scheiben beschlagen und die einzigartige Aussicht verschwimmt.



Als Alle Farben nach einer knappen halben Stunde seinen Überhit "Bad Ideas" auflegt und eine Trompete live neben ihm erklingt, werden die Wohoooo-Schreie im Publikum immer lauter. Und bei jedem Drop fliegen Hände von der ersten bis zur letzten Reihe in die Luft. Bei "Rosie" singen die Röhrenjeans tragenden Hipsterboys und die Frauen mit ihren High-Waist-Hosen und bauchfreien Tops dann lauthals und ekstatisch mit.



Aber nicht nur Tracks von Alle Farben selbst feiert das Publikum, sondern auch die Remixe seiner Produzenten- und Musiker-Kollegen. Und da lässt der DJ wirklich nichts aus. Er wagt sich an Frank Sinatras "New York, New York", mixt Songs von Robin Schulz, MGMT und Martin Solveig. Auch dem Reamonn-Klassiker schlechthin, "Supergirl", gibt er ein neues Gewand.



Da stört es auch niemanden weiter, dass im Watergate eine strenge No Photo-Policy herrscht und die Smartphones in den Taschen bleiben müssen. Die Menge macht einfach Fotos mit ihren Augen und genießt den Abend. Und der scheint eindeutig unter dem von Alle Farben schon längst besungenen Motto "Keep on Dancing" zu stehen. Immerhin haben die Fans nach knappen zwei Stunden Feierei noch lange nicht genug und entscheiden sich mehrheitlich dafür, direkt im Watergate zu bleiben und die angebrochene Nacht durchzufeiern.