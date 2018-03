Es sieht aus wie in einem Comic, wie der Star des Abends da unter einem Lichtkegel in der Bühnenmitte steht. In einem bordeauxroten Maßanzug, mit schmaler Sonnenbrille auf der Nase und rock'n'rolligem Ausfallschritt haut Joe Bonamassa in die Saiten seiner Les Paul-Gitarre. Das erste Stück heißt King Bee Shakedown und Joe und Band zeigen den Berliner Bluesrockfans ab dem ersten Akkord, wo hier die Gitarre hängt.

Es scheppert von Beginn an gehörig, die komplette Band ist direkt und massiv am Start, mit zwei Bläsern, Keyboard und Schlagzeug. So klassisch allerdings wie der Sound ist auch die Rollenverteilung auf der Bühne. So sind die Backgroundsängerinnen in ihren knappen Kellnerinnenkostümchen erstmal nur zum lasziven Rumtänzeln verdonnert. Das erste Gitarrensolo lässt derweil nicht lange auf sich warten - und dafür sind die Rockfans gekommen.