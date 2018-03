"Kylie, Kylie, Kylie", kreischt die Menge. Männer sind klar in der Überzahl, die meisten tragen coole Klamotten und frische Frisuren und sehen aus, als würden sie auch sonst ganz gerne ins Berghain gehen. Beim ersten Song explodieren zwei Konfettikanonen und lassen güldene Schnipsel in die aufgekratzte Menge regnen.

Punkt 21 Uhr klettert Kylie Minogue zusammen mit ihrer Band auf die kleine Bühne, hinter ihr ein roter Samtvorhang, davor ein riesiges blinkendes Herz mit einem "K" in der Mitte. Kylie trägt ein offenes Jeanshemd und enge Bluejeans, ihre Band kommt in Westernklamotten. Schließlich soll das neue Album "Golden" eine Art Neuerfindung sein. Das Album wurde in Nashville geschrieben - Kylie macht jetzt auf Countrypop.

Kylie Minogue ist bestens beieinander, strahlt und tanzt und klatscht. Der Sound ist jedoch schlecht - so spitz, ohne jeden Druck. Ihre Stimme - die ja bei allem Respekt eh nie die umwerfendste war - geht manchmal richtig unter. Die Ansagen werden von der Laberei der Zuschauer übertönt.

Die Songs des neuen Albums sind ganz nett und haben Drive, aber würde sie ein anderer singen und nicht Kylie Minogue, wären sie völlig egal. Die Menge tobt trotzdem und feiert ein ums andere Lied, das noch niemand gehört hat, weil die Platte erst am 6. April erscheint.

Nein, es geht nicht um die Lieder, das hier ist ein Ereignis. Kylie Minogue ist nicht nur eine Sängerin, sie ist eine Ikone. Zusammen mit diesem sympathischen Superstar auf so kleinem Raum, zum Anfassen nah - und dann noch im mythenumrankten Berghain, in dieser abgefuckten Industrial-Amtosphäre - das ist das Ding. Das lässt die Leute ausflippen.



Gut 80 Minuten spielt Kylie Minogue, ein paar Mal noch explodiert die Konfettikanone, das große Herz blinkt und blinkt. Am Ende wirft die Sängerin begeistert Kusshände in die Menge. Unter orgastischem Applaus geht sie von der Bühne. 90 Euro hat eine Karte für diesen Abend gekostet. Enttäuscht sieht niemand aus. Inszenierung ist eben alles.