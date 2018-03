Das internationale Literaturfestival in Potsdam LIT:potsdam steht in diesem Jahr unter dem Motto "Starke Worte, schöne Orte" - das gaben die Veranstalter am Dienstag in Potsdam bekannt.

"Writer in Residence" ist demnach dieses Jahr der preisgekrönte israelische Schriftsteller und Friedensaktivist David Grossman. Er spricht in Potsdam unter anderem mit Moderator Jörg Thadeusz über seinen Roman "Kommt ein Pferd in die Bar".

Ein "Writer in Residence" begleitet das gesamte Festival und fördert den literarischen Austausch. Bei der LIT:potsdam wurde diese Funktion 2014 eingeführt - der erste "Writer in Residence" war damals Hans-Magnus Enzensberger. Ihm folgten Martin Walser (2015), Daniel Kehlmann (2016) und Hanns-Josef Ortheil (2017).