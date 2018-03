Bisher Abteilungsleiter am Ethnologischen Museum

Nach der überraschenden Absage der Stuttgarter Museumsmanagerin Inés de Castro wird der Posten des Sammlungsdirektors im Berliner Humboldt-Forum nun intern besetzt. Der 59-jährige Musikethnologe Lars-Christian Koch soll die Aufgabe nach dem Willen des Stiftungsrats übernehmen, wie die verantwortliche Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Montag mitteilte. Koch war bisher Abteilungsleiter am Ethnologischen Museum und zuletzt auch kommissarischer Direktor.

In dem neuen Amt wird der gebürtige Niedersachse für die Dauerausstellungen im Humboldt-Forum, dem künftigen Museumszentrum in der Mitte Berlins, zuständig sein. Zudem wird er Direktor des Ethnologischen Museums und bald auch des Museums für Asiatische Kunst. Als solcher gehört er zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Am Humboldt-Forum wird es über den insgesamt vier Direktoren noch einen Generalintendanten geben.