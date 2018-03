André Nicke wird neuer Intendant der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag einstimmig beschlossen. Er soll das Amt Mitte kommenden Jahres übernehmen. Nicke sagte dem rbb, dass er den Charakter als Stadttheater erhalten wolle. Da die Uckermärkischen Bühnen aber auch ein Landestheater seien, gelte es, entsprechende Verbindungen in andere Städte aufzubauen.

Der 51-Jährige ist seit Sommer 2017 Schauspieldirektor in Schwedt. Von 2001 bis 2015 leitete Nicke das Stadttheater in Berlin-Köpenick. Die Intendanz übernimmt er von Reinhard Simon, der 28 Jahre lang Intendant an den Uckermärkischen Bühnen war.