"Open House" in Berlin

Bald schließt das Bauhaus-Archiv in Berlin wegen Sanierung. Vorher lädt das Archiv zur Umzugsparty: Das Haus ist schon leergeräumt und zeigt sich so, wie sich das der Architekt Walter Gropius immer gedacht hatte. Anna Pataczek hat sich im "Open House" umgesehen.

Der erste Eindruck ist überwältigend: Das Bauhaus-Archiv ist fast nicht wiederzuerkennen. Man steht in einer großen, lichtdurchfluteten Halle mit einer riesigen Fensterfront zum Landwehrkanal, die Sonne fällt schräg hinein. Überall gibt es Sichtachsen nach draußen, egal wo man sich im Raum befindet.

Überhaupt hatte Walter Gropius eigentlich das Haus für die Darmstädter Rosenhöhe geplant. Da hätte das charakteristische Dach mit seinen weißen, gerundeten Spitzen wie eine Krone hoch über der Stadt gethront. Das Dach ist aber auch in Berlin markant.

"Dieses ist eine Typologie, die aus dem Fabrikbau des 19. Jahrhunderts kommt. Das ist natürlich ein zentrales Motiv, an dem sich Gropius immer orientiert hat", so Güldner, "und mit dem er versucht hat, Kunst und Technik nicht nur in der Lehre verständlich zu einer Einheit zu bringen, sondern auch ästhetisch zu sagen: Der Alltag ist Arbeit. Fabrik ist nichts Minderwertiges."