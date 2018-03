Weder Tanz noch Musik, kein Sport und kein Spaß, Gott will es so, interpretiert die Kirche. An Karfreitag soll der Kreuzigung Jesu gedacht werden - und zwar abstinent und ruhig.

Der Karfreitag ist auch wegen seiner Verbote bekannt. Das Tanzverbot gilt in den meisten Bundesländern am kompletten Freitag vor Ostern: etwa in Brandenburg; in den übrigen Bundesländern zumindest zu bestimmten Zeiten, im vergleichsweise moderaten Berlin von Freitagmorgen um 4 bis abends um 21 Uhr.

Kein anderer Tag ist so still, auch wenn es etwa in Hessen 15 solch lautloser Feiertage gibt, darunter auch Neujahr. Doch die zahlreichen Verbote am Karfreitag wurden in den vergangenen Jahren zunehmend gelockert und sind auch weiterhin umstritten.

Was die Debatten angeht, kehrt also keine Ruhe ein. So erklärte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, er habe kein Verständnis für die Diskussionen. An das Leiden Jesu zu erinnern, sei "ein wichtiges Kulturgut" - auch jenseits der Religion.

Doch was viele nicht wissen: Nicht nur beim Tanz, Konzertbesuch und Anfeuern seines Sportteams würde man sündigen, das ist deshalb alles untersagt. Auch auf der Couch vor dem Fernseher lauert die Gefahr. Rund 700 Spielfilme werden an stillen Feiertagen nicht gezeigt.