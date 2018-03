Bild: Simona Lexau

Nominiert für "Die Grüne Grenze" - Isabel Fargo Cole hofft auf den Leipziger Buchpreis

15.03.18 | 07:57 Uhr

Mehr als die Hälfte ihres Lebens wohnt die Übersetzerin Isabel Fargo Cole schon in Berlin. In ihrem Debütroman beschäftigt sich die US-Amerikanerin mit sehr deutschen Themen: dem Harz, dem Wald, dem Krieg - und der Mauer. Von Nadine Kreuzahler



Isabel Fargo Cole sitzt am Küchentisch ihrer Altbauwohnung im Osten Berlins. Sie lächelt. Dass sie nominiert ist, erstaunt sie noch immer: "Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet und mich unheimlich gefreut. Gerade in Leipzig! Denn das ist ja sozusagen ein Ostbuch, wenn auch aus fremder Perspektive. Es freut mich sehr, dass es in diesen Sphären auch ankommt."



Mehr Infos im Netz Tom Schulze Messe Leipzig - Leipziger Buchmesse 2018 Die Leipziger Buchmesse und ihr Lesefest "Leipzig liest" finden vom 15. bis 18. März statt. Am ersten Messetag wird auch der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Er soll vor allem Neuerscheinungen herausheben.

Nächtliches Hundegebell und Schüsse am Todesstreifen

"Die Grüne Grenze" spielt im Harz, in einem Dorf namens Sorge, mitten im ehemaligen Sperrgebiet der DDR. Ständige Ausweiskontrollen, nächtliches Hundegebell und Schüsse am nahen Todestreifen gehören zum Alltag. Ausgerechnet hier suchen der Schriftsteller Thomas und seine schwangere Frau, die Bildhauerin Editha, Ruhe vor der Großstadt Berlin.

Berliner Mauer und das Gefühl von Grenze

Man hatte ihn durchleuchtet und nichts gefunden. Da konnte man doch von Glück reden. Jetzt spürte er, was für ein Glück es war. So weit gekommen zu sein, wie es nur ging. Vor ihm, der saubere Schnitt. Isabel Fargo Cole, 1973 in Illinois in den USA, geboren, in dem Jahr, in dem die Romanhandlung einsetzt, stand mit 14 zum ersten Mal an der Berliner Mauer. "Ich bin in der Gorbatschow-Zeit groß geworden. Da war das Gefühl, diese Grenze vom Kalten Krieg, vom sogenannten Gegner, löst sich auf. Man kann auf die andere Seite. Man kann diesen Menschen begegnen und erfahren, wie sie leben. Und das hat mich eben nach Berlin gezogen."

1995 ging sie nach Berlin, studierte Deutsche Literatur und Russisch an der Humboldt-Universität. Am Anfang, erzählt Cole, habe sie einen rein ostdeutschen Freundeskreis gehabt. Deren Lebensgeschichten seien ihr eigentliches Studium gewesen. Immer wieder fährt die Amerikanerin zum Wandern in den Harz. Schon früh keimt die Idee zum Roman in ihr. "Was mich auch interessierte, war die Tatsache, dass diese Ortsnamen 'Sorge' und 'Elend' eigentlich mit der Grenze zu tun haben. Das war eigentlich immer ein Grenzgebiet und mich hat interessiert, dass diese Grenze eine historische ist, die in die Tiefe geht."

Es ist nur eine Annäherung

Isabel Fargo Cole lässt ihre Hauptfigur Thomas einen Roman über die mittelalterliche Grenze schreiben. Im Unterholz lässt sie außerdem mythische Sagen und Märchen wuchern, historische Texte und sozialistische Bürokratensprache. Die 44-Jährige hat in Archiven recherchiert und mit Zeitzeugen gesprochen. Der Wald als ur-deutscher Mythos zieht sich als Motiv durchs Buch. "Die Grüne Grenze" springt auch zurück in die 50er-Jahre, in Thomas' Kindheit und Jugend als jüdisches Waisenkind, das von einem russischen Soldaten aufgezogen wird. Isabel Fargo Cole ist ein wuchtiger, atmosphärisch dichter, vielschichtiger Deutschland-Roman gelungen. "Ich bin froh, wenn es plausibel und und überzeugend rüberkommt. Andererseits versuche ich auch in der Art, wie ich schreibe, klarzumachen, dass alles eine Annäherung ist. Ich habe nicht den Anspruch zu sagen: So ist es gewesen. Sondern ich mache es hoffentlich mit etwas Demut und sage: Das ist jetzt ein Prozess, eine Annäherung an diese Geschichte."

Mehr als die Hälfte ihres Lebens wohnt die Amerikanerin jetzt schon in Berlin. Sie übersetzt deutsche Literatur ins Englische, darunter DDR-Autoren wie Wolfgang Hilbig und Franz Fühmann. Eigene Texte schreibt Isabel Fargo Cole schon seit Jahren nur noch auf Deutsch. Auf ihre alte Heimat, die USA, blickt sie mittlerweile auch als Fremde. "Es ist schon ein Außenblick. Mir ist vieles fremd, aber ich glaube im Moment ist selbst den Leuten, die ihr ganzes Leben dort leben, vieles fremd."