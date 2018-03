Wenn Harrison Ford auf der Leinwand im Meer versinken, beim Dreh aber nicht frieren soll, dann ist das ein Fall für Special-Effects-Künstler Gerd Nefzer. Für seine Arbeit am Set von "Blade Runner 2049" wird der Potsdamer am Sonntag womöglich mit einem Oscar ausgezeichnet. Von Clara Ehrmann

Wir können nicht im Meer drehen? Kein Problem – dann bauen wir einfach ein Wasserbecken. Ein riesiges. In etwa 50 mal 50 Meter. Gerd, machste oder? So oder ähnlich muss es in Hollywood am Set von "Blade Runner 2049" zugegangen sein. Und Gerd Nefzer, dem Special-Effects-Künstler aus Potsdam, blieb nichts anderes übrig:

"Das sollte möglichst spektakulär aussehen", erzählt Nefzer. Harrison Ford sollte im Meer versinken. "In einer stürmischen See, in einem großen Bus, der untergeht." So wurde ein riesiges Wasserbecken gebaut, nach konkreten Anforderungen für die Dreharbeiten: "Das musste natürlich für einen Harrison Ford auch sicher sein und auch so bequem wie möglich. Also das Wasser wurde dann auch beheizt. Der Mann ist ja auch nicht mehr ganz jung. Das war eine große Herausforderung. Also das war viel, viel Arbeit."