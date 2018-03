rbb/groki.de Audio: Inforadio | 16.03.2018 | Ute Büsing | Bild: rbb/groki.de

Theaterkritik | "Gorki - Alternative für Deutschland?" - Provokation mit Kampfgeschrei und viel Larifari

16.03.18 | 08:56 Uhr

Für Theater-Provokationen ist der kroatische Regisseur Oliver Frljic bekannt. Am Berliner Gorki Theater will er jetzt die AfD zerpflücken. Gelungen ist Frljic jedoch nur ein plumpes und wenig lustiges Bild, meint Ute Büsing.



Die Provokation geht nicht auf: "Gorki - Alternative für Deutschland?" gerät in anderthalb Stunden Frontaltheater selten über die bloße Abbildung hinaus. Oliver Friljic lässt das Ensemble im Kampfton Kampfansagen der AfD aufgreifen und sich darin einfühlen - allerdings ein Ensemble, dem fremden- und frauenfeindliche, nationalistische und homophobe Parolen (fast möchte man sagen) wesensfremd sein müssen. Und wie verachtenswert das ist, was die Partei Alternative für Deutschland verbreitet, meinen im Gorki-Publikum sowieso die meisten zu wissen. Die "subversive Affirmation", also das Bloßlegen durch Reproduzieren, funktioniert hier nicht.

Ich bin hier der Quoten-Ossi. Na klar gann isch euch hior nen schön Dialog über die DDR machen. Nu klar gann ich das!

Von Alibi-Schwarzen und Quoten-Ossis

"Das Maxim Gorki Theater spiegelt also nicht die tatsächliche Diversität Berlins wieder": Es beginnt damit, dass sich das Ensemble über sich mokiert: 45 Prozent Darsteller mit Migrationshintergrund. Das ist doch nicht repräsentativ! Ironisch gewendet wird hier die in Theaterkreisen anhaltende Debatte über eben die Schwäche des bürgerlichen Repräsentationstheaters, die für diesen Abend mit den Titel gibt. Das Stück trägt den vollen Titel: "Gorki - Alternative für Deutschland? Über die Repräsentative Schwäche des Theaters und der Demokratie." Es ist aber nur mäßig lustig, wenn geschätzte Darsteller vor den Eisernen Vorhang treten und sich als Alibi-Schwarzer oder Quoten-Ossi outen und demontieren. Gewissermaßen also all die abwertenden Zuschreibungen aufgreifen, mit denen das erste große multi-ethnische Ensemble Theaterdeutschlands niedergemacht wird, einschließlich: Die können ja gar nicht richtig spielen!



Fremdländische Männer schlagen sich mit AfD-Ängsten

Dann werden auch noch in einem Show-Element, das Mehmet Atesci als satanischen Entertainer vorantreibt, zwei Ensemble-Frauen gegeneinander ausgespielt: Die, die rührendste Lebensbeichte abgibt, darf bleiben. Das Publikum soll mit Applaus darüber abstimmen. In beiden Erzählungen tauchen fremdländische Männer als Schläger auf. Dieses sinistere Showelement bleibt aber in der Luft hängen. Stattdessen wird mit viel Tamtam ein Gorki-Theater-Nachbau aufgefahren und die nationale Größe des Traditionshauses beschworen. Dieses Modell Gorki wird ganz schnell wieder demontiert und in den einzelnen freigelegten Zimmern des Hauses nisten sich Ängste ein - solche die AfD-Wähler umtreiben.

Würdest du für Deutschland sterben?

Dann folgt der letzte konsequente Schritt subversiver Affirmation, der in die Parteimitgliedschaft. Drei aus dem sechsköpfigen Ensemble behaupten, sich mit Gorki-Geld in die AfD gekauft zu haben. Letztlich erklimmen alle das Dach des demontierten Miniatur-Gorki und brüllen AfD-Parolen. Ein im sinisteren Showteil schon mal auf die Bühne gezerrtes Kind wird gefragt, ob es für Deutschland sterben würde. "Warum?", fragt es zurück. Warum dieser unausgegorene AfD-Abend am Gorki sein musste, das frage ich mich. Er wird der rechten Gefahr nicht gerecht und bietet ihr auch kein Paroli. Nur ziemlich viel Larifari.