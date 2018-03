NDR/Filmkameratene AS

Binge-Watching am Karsamstag

Es ist eine Heldengeschichte, die wie ausgedacht klingt: Norwegische Widerstandskämpfer verhinderten im Zweiten Weltkrieg, dass die Nazis eine Atombombe bauten. Ganz so einfach war es natürlich nicht. Aber in Norwegen ist diese Geschichte ein nationaler Mythos, weswegen die sechsteilige Serie dort so gut ankam.