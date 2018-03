Doch der in Berlin lebende Shapira will sich nicht einschüchtern lassen: "Ich hab keine Angst. Auch nicht um meine Mutter, sie war in der israelischen Armee. Sie hat sieben Kriege erlebt", sagte er der Zeitung. "Meine Mutter hat keine Angst vor Nazis, erst recht nicht vor Leuten mit einem Twitter-Account, die Drohungen abschicken."

Shapira lebt seit seinem 14. Lebensjahr in Deutschland. 2017 tauschte er den Angaben zufolge seine israelische Staatsbürgerschaft gegen die deutsche ein. Bekannt wurde der Künstler unter anderem durch eine Foto-Aktion zum Berliner Holocaust-Denkmal im Internet und durch eine Bibel-Parodie, in der er Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament in eine übertrieben künstliche Jungendsprache übersetzte.