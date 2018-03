Mit viel Retro-Look wird der Alltag der getrennten Familienhälften gegeneinander gestellt. Ganz schön brav für heutige Verhältnisse geht es auf beiden Seiten zu. Wie in einer Chronik werden wichtige Geschichtsdaten wie die Zerschlagung des Prager Frühlings, die Gewerkschafsbewegung in Polen, die Häuserkämpfe in West-Berlin, aufgeblättert. Ingo und die Seinen im Osten gucken West-Fernsehen und tragen Jeans. Vaters neue West-Töchter kommen in den antiautoritären Kinderladen. Eine schwärmt sogar von der DDR als "besserem Deutschland".

"#BerlinBerlin" ist am Mittwoch um 11 und um 18 Uhr im Berliner Theater Strahl in der Halle Ostkreuz zu sehen: Marktstraße 9-12, 10317 Berlin

Das Hin- und Her zwischen den beiden Staaten, zwischen Freiheitsbegriffen sowie die kleinbürgerlichen Verhältnisse auf beiden Seiten, werden von sechs Darstellern in wechselnden Rollen anschaulich verkörpert. Sie werfen sich auch in der Band ins Zeug.

Passagen, in denen Chöre singen, sind wie Nachdenkblocks in die Szenen von 1961 bis 1989 eingebaut. Je mehr die Handlung Richtung Umbruch voranschreitet, desto packender wird auch das Familiendrama. Ingo lernt seine Stiefschwester am Grab der Oma im Osten kennen und will, als er seinen Erzeuger lokalisiert hat, mehr denn je ausreisen. Doch da kommt ihm die Geschichte zuvor. Jörg Steinberg hat die politische Familiengeschichte mit einigen Längen in Szene gesetzt. Lehrreich für Nachgeborene ist sie allemal.