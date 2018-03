rbb/Tom Garus Video: Abendschau | 14.03.2018 | Silvia Wassermann | Bild: rbb/Tom Garus

Abriss-Projekt "Wandelism" - Es ist Kunst - und kann bald weg

Bei "The Haus" wurde eine alte Berliner Bank vor dem Abriss in ein Kunstobjekt verwandelt. Mit "Wandelism" gibt es nun ein neues Urban-Art-Kunstwerk in einem ehemaligen Wilmersdorfer Autowerkstatt - bis die Abrissbirne kommt. Von Tom Garus

Innen kreischt eine Flex. Die alte Autowerkstatt in der Wilmersdorfer Wilhelmsaue verwandelt sich: Autos werden hier nicht mehr repariert, sondern zersägt. Bei dem Projekt "Wandelism" zeigen mehr als 60 Street-Art-Künstler ihre Werke in der ehemaligen Werkstsatt. Der Mann mit der Kreissäge ist der Berliner Künstler Oskar Kish. Noch ein prüfender Blick, dann nimmt er sich den Mercedes-Oldtimer aus den Siebzigern vor: "Der Benz bekommt seine letzte Salbung", sagt er, grinst und setzt wieder mit der Flex an. Nur das Heck will er erhalten - für den berühmtesten Künstler auf der "Wandelism": Loomit ist eine Ikone der Sprayer und Urban-Art-Szene. Bei der "Wandelism" ist er der Älteste und seit den Siebzigern einer der Pioniere in der deutschen Graffiti-Szene.

Dunst aus Sprühlack hängt über den Köpfen

Überall sägt und bohrt es in dem alten Autohaus - ein Dunst aus Sprühlack hängt über den Köpfen der über sechzig Künstler, die die 15 Räume und 2.000 Quadratmeter mit urbaner Kunst überziehen: Rauminstallationen, Grafiken, Gemälde, umgebaute Autos und natürlich Graffiti. In wenigen Tagen wird von den Kunstwerken nur Schutt übrig sein. Ohne Wehmut, denn Kunst wohne der Wandel inne, sagen die ehrenamtlichen Organisatoren.

Bei "The Haus" wurde eine alte Bank verwandelt

Einer von ihnen nennt sich Senor Schnu - und beißt zu Beginn des Gesprächs erstmal in einen Döner. "Sorry, das muss ich jetzt machen. Ich vergesse das Essen und Schlafen in den letzten Tagen", entschuldigt er sich. Vier Stunden Schlaf waren es vergangene Nacht - praktischerweise gleich in der Halle. Senor Schnu hat auch bei "The Haus" mitgemacht. Im vergangenen Jahr hatten 175 internationale Künstler eine alte Bank in eine Galerie verwandelt, nach 50 Tagen wurde die Kunst gemeinsam mit der Bank abgerissen. "Wenn man Streetart macht, wird alles früher oder später zerstört", sagt der Berliner.

Weniger Kommerz – mehr lokaler Fokus

Aber das ist Schnee von gestern. Heute ist "Wandelism", und von "The Haus" wollen sich die Macher abheben. "Wir sind sozial und lokal sehr fokussiert. Heißt: Wir wollen nur mit Künstlern arbeiten, die von überall aus der Welt kommen, aber hier in Berlin leben." 30 Prozent der Einnahmen sollen an ein soziales Projekt gehen, bei dem Kitawände mit den Kindern neu gestaltet werden. Ein paar Sponsoren hat der Berliner heranschaffen können, um Materialen für die Künstler zu kaufen, die hier ehrenamtlich arbeiten.

Der britische Künstler Olly Hewitt hat für eine neun Meter lange Stretch-Limousine freie Hand bekommen. Kofferraum, Rückbank und Heckscheibe hat der Engländer schon weggerissen – nun soll ein Kran das Heck hochhieven, um das Hinterteil der Limousine wie einen Skorpionstachel über der Ausstellung thronen zu lassen. 70 Prozent der Einnahmen sollen an Künstler wie Olly Hewitt gehen - auch wenn es am Ende vielleicht nur 100 Euro werden.

"Wir können nicht ohne die, aber die können auch nicht ohne uns"

Das alte Autohaus gehört der Immobilienfirma Diamona&Harnisch – sie stellt den Künstlern das Gebäude zur Verfügung, bevor es dem Erdboden gleich gemacht wird. Senor Schu sieht eine Zukunft in der Zusammenarbeit mit solchen Immobilienfirmen: "Die müssen einfach sehen, was das für einen Mehrwert für sie hat. Sie haben meistens nicht die beste Publicity und wir wollen nicht die Typen sein, die die beste Publicity für die machen, aber am Ende ist das ein Geben und Nehmen: Wir können nicht ohne die, aber die können auch nicht ohne uns."

Ein gewaltiges Tattoo auf Kunsthaut

Senor Schnu hat auch einige Künstler aus "The Haus" eingeladen. Auswahlkriterien habe es aber nicht gegeben: "Es gibt keine einzige Person, bei der wir 'nein' gesagt haben - jeder hat einen Platz bekommen, ob er einen Namen hat oder nicht." So haben sie Künstler verschiedenster Couleur angelockt: An einer Wand hängt ein mehrere Quadratmeter großes Gemälde aus unechter Haut, auf das ein riesiges Tattoo gezeichnet wurde. In einem Nebenraum hängen echte Zähne von der Decke: Inszeniert mit Dollarscheinen will die Künstlerin den "kapitalistischen" Brauch aus den USA kritisieren, Kindern Geld für ihre Milchzähne zu schenken.

In Projekten wie "The Haus" und "Wandelism" sieht der Berliner eine Zukunft der Urban-Art-Szene. Allein in Lichtenberg stünden viele ehemalige Industriegebäude leer. "Wir haben jetzt schon Anfragen für andere Sachen, auch aus anderen Ländern. Ich sehe schon, dass das ein richtiger Job werden kann, solche Konzepte zu entwerfen." Als nächstes jedoch würden die "Wandelism"-Macher gerne ein weiteres Projekt in Berlin machen - ein ausrangiertes Schiff auf der Spree wäre der Traum.