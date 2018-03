Eigentlich sollte nach acht Tagen Schluss sein mit der Streetart in einem Wilmersdorfer Abrissgebäude. Doch dann kamen so viele Besucher, dass das Projekt bis Ende März verlängert wurde. Und vielleicht gibt es sogar noch eine Chance für einen Besuch.

Die Streetart-Ausstellung "Wandelism" in einer früheren Autowerkstatt in Berlin-Wilmersdorf könnte nach ihrer Schließung noch einmal ein kurzzeitiges Comeback erleben. Derzeit werde überlegt, die Ausstellung zum "Gallery Weekend" Ende April noch einmal "für ein oder zwei Tage" aufzumachen, sagte Alexander Wolf vom Projekt "Außergewöhnlich Berlin" am Samstagabend im rbb.

Wolf betonte die Bedeutung der Kultur für Berlin: "Kultur ist das einzige, was diese Stadt hat. Das ist unser internationaler Ruf, das ist der Grund, weshalb die ganzen Start-ups hierher kommen." Er hoffe, dass noch mehr Immobilien-Entwickler Flächen zur Verfügung stellen. Auch der Streetart-Künstler Senor Schnu, der an dem Projekt "Wandelism" mitgewirkt hat, hofft, dass mehr Leerstand genutzt wird, es gebe viel zu wenig Atelierflächen. "Wir beleben einen Platz wie die Wilhelmsaue in Wilmersdorf, wo eigentlich noch niemand war, der hierhergekommen ist", so der Künstler.