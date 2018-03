Kurz vor der Premiere ist der Dirigent Christoph von Dohnányi von der musikalischen Leitung der Oper "Salome" an der Berliner Staatsoper zurückgetreten. Als Grund gab das Opernhaus am Freitag "künstlerische Differenzen" zwischen von Dohnányi und Regisseur Hans Neuenfels an, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Von Dohnányi hatte das Dirigat Anfang Januar für den erkrankten Zubin Mehta übernommen.



Im Kulturradio des rbb sagte Neuenfels am Freitagnachmittag zur Erklärung der Kündigung Dohnányis: "Das ist eine komplizierte Geschichte. Ich denke, Dohnányi hat Gründe, die man respektieren muss." Den Rücktritt nannte der Regisseur ein "kleines Drama". Angesprochen auf das Ausmaß des Zerwürfnisses erklärte Neuenfels lediglich, dass er und Dohnányi sich "auf jeden Fall" auch weiterhin grüßen würden, wenn sie sich begegnen.

Auf Dohnányis Empfehlung hin werde nun Thomas Guggeis die Aufführung dirigieren. Guggeis hatte bereits die Generalprobe am Donnerstag dirigiert und ist seit der Saison 2016/17 Assistent von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim und Korrepetitor der Staatsoper. Neuenfels nannte die Vertretung durch Guggeis ein "außerordentliches Glück".