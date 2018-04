Projektil 1 heißt eine der Kugeln in emotionslosem Behördendeutsch, mit Projektil 2 und 3 sowie einem weiteren bildet sie das Zentrum der kleinen Ausstellung, sie seit Montag in der Berliner Polizeihistorischen Sammlung gezeigt wird.

Gleich in der ersten Vitrine sind sie zu sehen, jene drei Kugeln, die Rudi Dutschke am 11. April 1968 lebensgefährlich verletzten. Geschossen hatte der Hilfsarbeiter Josef Bachmann: Er traf Dutschke zweimal in den Kopf und einmal in die Schulter.

Der Attentäter sei ein aktiver Neonazi gewesen, erklärt Jens Dobler, Leiter der Polizeihistorischen Sammlung: "Er gehörte zum NPD-Umfeld aus Niedersachsen und diese Leute haben damals geschossen, die haben Übungsschießen veranstaltet, die waren bewaffnet."