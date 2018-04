Ins dunkle Berghain soll Licht, das fordert die AfD in der Bezirksverordnetenversammlung von Friedrichshain-Kreuzberg. Sie hat am Dienstag beantragt, den Betreibern des Berliner Techno-Clubs die gewerberechtliche Erlaubnis zu entziehen. Der Bezirksverordnete Maximilian Schirmer (Linke) veröffentlichte den Antrag am frühen Mittwochabend bei Twitter. Am 25. April muss sich die BVV nun damit beschäftigen.

Gestellt hat ihn die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sibylle Schmidt. Kurz gesagt stört die parteilose Bezirksverordnete genau das, womit die Berghain-Macher ihren Club weltberühmt gemacht haben: Sex, Drogen und abweisende Türsteher.