Berlin will Kulturstandort sichern

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat dem Kauf des Tanz- und Kulturzentrums Radialsystem V in Friedrichshain zugestimmt. Der Preis für die Immobilie an der Holzmarktstraße, direkt am Ufer der Spree, beträgt rund 14 Millionen Euro. Das Land Berlin kann damit erstmals einen Kulturstandort dieser Größenordnung durch Ankauf sichern.