Das hat das Verwaltungsgericht am Mittwoch entschieden. Damit gab das Gericht dem Widerspruch eines Fuhrunternehmens gegen das Verbot des Bezirksamtes Mitte statt. Die Behörde hatte den Aufenthalt von Pferdekutschen im Bereich östlich des Wahrzeichens - wo sich die meisten Touristen aufhalten - untersagt. An der Rechtmäßigkeit dieser Anordnung bestünden ernsthafte Zweifel, hieß es nun.

Pferdekutschen dürfen den Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor in Berlin vorerst wieder anfahren.

Pariser Platz in Berlin-Mitte

Das Befahren des Pariser Platzes und der Aufenthalt dort könne verboten werden - auch weil es keine Möglichkeiten zum Trinken und Ausruhen für die Tiere gebe und im Sommer keine Schattenplätze, hatte Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) argumentiert.

Diese Bedenken wurden nun genauso angezweifelt wie die Erklärung der Behörde, wonach das Verbot die Sicherheit der Fußgänger verbessere. Das sei nichtssagend, so das Gericht. Aus der Unfallstatistik ergebe sich keine besondere Gefahrenlage an dem Ort. Vom 1. Dezember 2012 bis zum 30. November 2017 seien zwar 14 Unfälle registriert worden, aber nur an zweien seien Gespannfuhrwerke beteiligt gewesen.