Bild: rbb

Arabische Großfamilien, Rap und Berlin - Der Sound der Clans

04.04.18 | 06:00 Uhr

Gangsta-Rap predigt Gewalt und Kriminalität und prägt eine wachsende Jugendkultur in deutschen Großstädten. Das hiesige Geschäft wird von arabischen Großfamilien dominiert - notfalls mit Waffen. Denn Kriminalität und Rap sind Brüder - nicht nur in Berlin. Von Olaf Sundermeyer

Im Knast kam Azis Miri auf die Idee zu rappen. Wegen schweren Raubes saß er für drei Monate in Untersuchungshaft, hat dort Texte geschrieben. Danach ging er gleich ins Studio, dachte er habe Talent, später kamen dann die Videos. Jetzt ist er "Azizz21".



Die Zahl steht für den ehemaligen Postzustellcode von Moabit, das sich in den vergangenen Jahren zu einem neuen Schwerpunkt der Bandenkriminalität in Berlin entwickelt hat. Die Hauptgeschäfte dort werden mit Drogen, vor allem Kokain, Schutzgelderpressung, schweren Einbrüchen und Raub gemacht. Und in zahlreichen Fällen sind Mitglieder der Miri-Familie beteiligt.

Azizz21 oder auch Azis Miri aus Berlin Moabit. Bild: rbb/Oliver Soos

" ... hab‘ die Neunmillimeter immer einstecken"

Aziz Miri gehört einem der größten arabischen Clans in Deutschland an, tausende Mitglieder leben (außer in Berlin) vor allem in Bremen und im Ruhrgebiet. "Für die Familie fließt auch Blut", rappt Aziz Miri auf einer Autofahrt durch seinen Kiez.



"Reimketten,

ich lass dich Blei schmecken,

hab‘ die Neunmillimeter immer einstecken" Es ist der Tag nach dem "Beef" in Dresden, einem Streit zwischen den Leuten von Aziz Miri und der kommerziell überaus erfolgreichen KMN Gang aus Dresden im vergangenen Sommer. Hinter dem Hauptbahnhof kommt es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, als die Miris das Tonstudio von KMN stürmen wollen. Die Polizei hat Mühe, das Geschehen in den Griff zu kriegen. Sie berichtet später, dass die Gruppen mit Baseballschlägern und Messern aufeinander losgegangen sind. Ahmad Miri, Kopf der Berliner Clanmitglieder, wird mit einem Messer im Gesicht verletzt, auch "Nash", ein KMN-Mitglied. Die Miris fahren zurück nach Berlin – und schwören Rache.

Mehr zum Thema dpa rbb|24-exklusiv | Datenanalyse - Tatort Berlin Berlin ist nicht nur Bundeshauptstadt, sondern auch die Hauptstadt des Verbrechens. rbb|24 hat exklusiv die Polizeistatistik der "gefährlichsten Orte" der Stadt ausgewertet. Mehr als 20 Straftaten täglich allein am Alexanderplatz, und das ist nicht der einzige gefährliche Ort. Von Dominik Wurnig



Monatelang in den deutschen Charts

Nach dem "Beef" in Dresden kriegt Aziz Miri Post vom Berliner LKA, Abteilung "Bandenkriminalität", mit einem "Aufenthaltsverbotsbescheid für das Gebiet der Stadt Dresden". Drei Monate lang darf er die Stadt nicht betreten. Die Behörden nehmen die Sache ernst. Es geht um viel Geld, um die Verteidigung einer Einflusszone und, wie zumeist bei gewalttätigen Konflikten arabischer Clans, um die eigene Vorstellung von Ehre. Worum es nie geht, sind schriftliche Verträge, für die der Rechtsweg gilt. Das Recht der Clans wird in der Regel mit Gewalt durchgesetzt. Beide Gruppen verbindet eine langjährige Feindschaft. Die KMN Gang ist eine Formation um den Deutsch-Marokkaner Zakarias Ilias, gegen alle drei Rapper liefen in der Vergangenheit Ermittlungen wegen Drogenhandels. Als Rapper "Miami Yacine" hat Ilias Gold-Status. Sein Song "Kokaina" war über Monate in den deutschen Charts, hat weit über 100 Millionen Aufrufe bei "Youtube". Das bringt Geld über entsprechende Verwertungsverträge mit dem Urheber und weckt Begehrlichkeiten und Neid - zumal beim Miri-Clan. Zakarias Ilias kommt ursprünglich aus Dortmund, wo die arabische Großfamilie stark ist, und sie den jungen Musiker vor seinem großen Erfolg angeblich unter ihren Fittichen hatte. Es heißt, dass der Rapper von den Miris gemanagt wurde. Die musikalischen Versuche von Azizz Miri dagegen waren bislang ziemlich erfolglos. Im deutschen Rap-Cosmos spielt er bislang keine Rolle.

"AK – Ausser Kontrolle" aus dem Wedding

"Ich muss nicht auf meinen Rücken aufpassen"

Faktisch läuft es in der Regel so, dass sich junge Männer aus dem kriminellen Milieu bei den Großfamilien verschulden, Loyalitäten werden erkauft, man gewährt denen Schutz, die sich zu einem Clan bekennen. Das ist bei Dealern ebenso wie bei Gangsta-Rappern. Aziz Miri fühlt sich sicher. "Ich muss mich nicht umdrehen, ich muss nicht auf meinen Rücken aufpassen", sagt er, und nach einer Kunstpause: "Ich kann dir viele Rapper aufzählen, die das nicht können." Wie bei ihm werden Musikvideos produziert, oft mit teuren Autos, manchmal mit Frauen. Das alles kostet Geld, das oft aus den Clans kommt. Denn die fragen bei einem Privatdarlehen nicht nach Schufa-Auskunft oder Gehaltsstreifen. Zumal in einem Milieu, in dem beides rar ist. Für sie ist das Musikgeschäft ein Geschäftszweig. So berichten es Insider, Mitglieder aus einer arabischen Großfamilie in der Dortmunder Nordstadt, die dort auch andere junge Rapper unter ihrem Schutz genommen haben. Ebendort, im „Freizeitzentrum West“ (FZW), wollte Rapper Yacine Anfang des vergangenen Jahres die Verleihung seiner Goldenen Schallplatte feiern. Noch vor dem Konzert wird er von Vermummten krankenhausreif geprügelt. Am Folgetag fallen fünf Schüsse auf eine Shisha-Bar in der Nordstadt, in dem ein Rapper aus dem Miri-Umfeld regelmäßig verkehrt: 18 Karat, der sich mit einer Goldmaske inszeniert. Jederzeit kann es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen. Die Sache zieht Kreise. Zahlreiche namhafte Rapper sind involviert, weil viele sich auf das Geschäft mit den Clans eingelassen haben.

Filmpremiere "Zeiten ändern dich" (2010) | Bild: imago stock&people

Ethik-Beirat prüft Echo-Nominierung

Vor einigen Wochen erst wurde ein Konzert der ebenso erfolgreichen wie umstrittenen Rapper Kollegah und Farid Bang in Dresden abgesagt, vorausgegangenen war eine Warnung durch das Bundeskriminalamt (BKA). "Nach Einschätzung der Behörden bietet die Örtlichkeit keine ausreichenden Sicherheitsbedingungen für den Auftritt", teilte der Veranstaltungsort "Kraftwerk Mitte" schließlich öffentlich mit. Eine mögliche Auseinandersetzung mit Anhängern der KMG Gang sollte vermieden werden. Inzwischen wurden die Rapper Kollegah und Farid Bang für den Echo nominiert. Nachdem die Bild-Zeitung über antisemitische und gewaltverherrlichende Textpassagen der beiden berichtet hatte, prüft nun der Ethik-Beirat des Musikpreises die Nominierung. Per Videobotschaft macht Rapper Kollegah deshalb aggressiv Stimmung gegen die Medien, insbesondere gegen die Bild. Unterdessen geht es hinter den Kulissen weiter im Zoff um den Einfluss verschiedener Clans. Damit erklärt sich mutmaßlich auch der Bruch zwischen Bushido, dem lange Zeit größten Namen der Rap-Szene, und seinem langjährigen Kumpel Arafat Abou-Chaker. Dieser hatte über die Verbindung zu dem Sänger und Musikproduzenten deutlich an Ansehen gewonnen. Zahlenmäßig sind die Abou-Chakers die kleinste der Großfamilien - Fachleute sprechen ihr deshalb den Begriff "Clan" ab. Aber Bushido stand jahrelang unter ihrem Schutz. Erst im vergangenen Sommer kam es auch in diesem Umfeld zu einer Schießerei in Oer-Erkenschwick im nördlichen Ruhrgebiet. Der Konflikt schwelt weiter.

In der "Ausbildungsstätte des Verbrechens"

Und aktuell stellt sich die Frage nach neuen Allianzen. Erst im vergangenen Jahr nahm Bushido mit seinem Musiklabel "Ersguterjunge" die Gangsta-Rapper "AK – Außer Kontrolle" aus dem Wedding unter Vertrag. Kopf der Gruppe ist ein Cousin von Aziz Miri, Dahoud. Die Crew thematisiert in ihren Songs vor allem Blitzeinbrüche, die einzelne Mitglieder selbst begangen haben. Ihr Kiez ist für sie die "Ausbildungsstätte des Verbrechens", immer wieder sitzen einzelne Mitglieder in Haft. Ihr erstes Album landete unter den Top10 in Deutschland, auch ihre Videos werden auf "Youtube" inzwischen millionenfach geklickt. Beim Berliner LKA und bei der größten deutschen Staatsanwaltschaft sind die meisten von ihnen bekannt. Dort herrscht großes Unverständnis darüber, dass diese Männer ihre Kriminalität zum Lebensstil erheben, diese Botschaft verbreiten und damit auch Geld verdienen können. Aziz Miri sagt: "Bei AK läuft es. Das sind gute stabile Jungs, denen gönne ich den Erfolg."

Sendung: Inforadio, 03.04.2018, 10.30 Uhr