Es ist gut, dass die Kids von Beginn an voll da sind, denn wegen eines Stromausfalls im ganzen Ortsteil Tempelhof wird das Konzert von RIN nur eine halbe Stunde dauern. Aber diese halbe Stunde hat es in sich:

Schwarze Klamotten, hochgesteckte Dreadlocks, rasierte Seiten – allein auf weiter Bühne, ganz vorn am Bühnenrand steht RIN und heizt dem Saal ein. Hinter ihm, verdeckt von einer halb geöffneten Jalousie erahnt man einen DJ an den Plattentellern, der legt die Tracks auf, stiehlt dem einsamen Wolf vorn aber nicht die Show.

In der zelebriert RIN so eine gewisse Härte des Lebens. Es geht immer wieder um Alkohol, Drogen und zerstörerische oder unzureichende Liebe. Die ausladende Fröhlichkeit der Beats und die ausgelassene Feierstimmung in der Columbiahalle konterkarieren dabei die Texte. Ist das Ironie? Witz hat der Junge auf alle Fälle, wenn auch eher auf so einem streetcredibilen Niveau:

„Mein iPhone-Handy-Bildschirm ist gekracht (fette Scheiße)

Mein iPhone-Handy-Bildschirm ist gekracht (übel teuer)

Rufst du auf mein Handy, Bruder, kriegst du Mailbox (Huso)

Junkies tanzen auf der Straße, wenn das Jay kommt (scheiß Junkies)

Kein Highspeedinternet, ich bin gedrosselt (scheiß Vodafone)

Ich esse Butter-Chicken, Bitch, ich kann jetzt kochen (kein Aldi)"

(aus „Bass“, RIN vom Album EROS)