"Alle sind so spießig, nur ich nicht"

Lesungskritik | Stefanie Sargnagel in der Volksbühne

Auf Facebook hat sie fast 55.000 Abonnenten - vor allem dank ihrer garstigen "Statusse". Inzwischen hat Stefanie Sargnagel mehrere Bücher veröffentlicht und ist auf großer Lesetour. Am Montagabend war die Wienerin in Berlin zu Gast. Von Susanne Bruha

"Alle sind so spießig / nur ich bin nicht spießig / sonst sind echt alle voll spießig."

Als Stefanie Sargnagel hinter dem Mikro an dem kleinen Tisch auf der großen Volksbühnen-Bühne Platz nimmt, liefert sie erstmal einen kurzen Abriss ihrer Biografie: Die Schule hat sie abgebrochen, sich dann auf der Kunsthochschule beworben, weil man dort keinen Abschluss brauchte - und dann gab es schon ganz schnell die vielen Likes für ihre Statusmeldungen.

Stefanie Sargnagel ist 32 Jahre alt, als Markenzeichen trägt sie eine rote Baskenmütze und an diesem Abend einen langen grauen Mantel. Sie wirkt ein bisschen wie eine Bohème-Künstlerin aus einer anderen Zeit. Ihre Texte sind feministisch und politisch. Es sind Beobachtungen aus ihrer Zeit als Callcenter-Agentin und Gedanken aus ihrem Alltag. Ihr Genre bezeichnet sie als "Tagebuch-Roman".

800 Likes habe ihr dieser Text eingebracht, erklärt sie charmant mit Wiener Dialektfärbung - und mit der hat sie sowieso das ganze Publikum in der Volksbühne auf ihrer Seite.

Sargnagels Perspektive ist derb oder "garstig", wie sie selbst sagt. Sie habe ein Alkoholproblem gehabt und mache jetzt Psychotherapie, sagt sie. Die Wienerin ist ein Original, wie man es in den 1960er Jahren in einer Wiener Spelunke verorten würde, damals wäre sie allerdings eher ein Mann gewesen. Heute ist sie eine außergewöhnlich spannende Type - und Feindbild der österreichischen Rechten, wie sie berichtet.

Immer wieder sieht sie sich Shitstorms von Anhängern der FPÖ ausgesetzt. Schwere sexistische Beleidigungen und Drohungen gehören zu ihrem Alltag. Bei all dem Hass scheint Sargnagel ihre gute Laune nicht zu verlieren. Sie ist Mitglied der Satire-Burschenschaft "Hysteria". An diesem Abend begrüßt sie das deutsche Pendant im Publikum. Die Berliner Burschenschaft "Furia", eine Gruppe uniformierter junger Frauen sitzt in der Saalmitte und salutiert mit erhobenen Fäusten: "Heil Furia".