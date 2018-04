BE startet mit Parallel-Uraufführung in die neue Spielzeit

Simultan-Uraufführungen in Berlin und Dortmund

Zwei Aufführungen gleichzeitig, etwa 420 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt: Das Berliner Ensemble und das Schauspielhaus Dortmund eröffnen die neue Spielzeit 2018/19 mit einer Simultan-Uraufführung von "Die Parallelwelt". Das teilte das Berliner Ensemble (BE) am Dienstag mit. Das Stück stammt von Kay Voges und Alexander Kerlin und wird am 15. September uraufgeführt.