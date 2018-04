Die beiden Rapper Kollegah und Farid Bang waren am Donnerstagabend für ihr Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" mit dem Echo ausgezeichnet worden. Wegen antisemitischer Texte war bereits ihre Nominierung auf massiven öffentlichen Protest gestoßen. Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die Textzeilen "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" und "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow". Für Empörung sorgte auch, dass die Ehrung für die Rapper am 12. April erfolgte, an dem Tag also, an dem besonders in Israel an die sechs Millionen Juden erinnert wird, die von den Nazis ermordet wurden.