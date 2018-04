In den Spotify-Charts Deutschland hat es Capital Bra aus Hohenschönhausen bis an die Spitze geschafft. Über 28 Millionen Klicks hat einer seiner Songs auf Youtube. Dabei war sein Start alles andere als unkompliziert - und er selbst ist es bis heute nicht. Von Tom Garus

Seine Karriere beginnt beim "Rap am Mittwoch" im Bi Nuu in Kreuzberg. Ein schmächtiger Typ mit Cappy, druckvoller Stimme und rollendem "r" zerlegt gestandene Battle-Rapper im spontanen Freestyle. Die Bühne ist klein, die Wirkung umso größer: Auf Youtube schauen sich hunderttausende Battle-Rap-Fans die Wortgefechte des Hohenschönhauseners an. An ihren Bildschirmen und im Bi Nuu erleben sie Capital Bras Aufstieg in die höchsten Kreise des Deutschraps.

Vladislav Balovatsky aka Capital Bra, Jahrgang 1994, wird in Sibirien geboren. Die Eltern sind Ölarbeiter und arm. Nach einem Zwischenstopp in der Ukraine zieht seine Mutter mit ihm nach Berlin – da ist der Junge gerade sieben. Sein neues Zuhause: die Plattenbauten von Hohenschönhausen. Sein neuer Spielplatz: die Straße. Sein neuer Fußballverein: BFC Dynamo - Capital kickt als Migrant in einem Verein, dessen Fans rechte Tendenzen nachgesagt werden. Fragt man den Rapper heute, was er zu 20 Prozent AfD-Wahlergebnis in Hohenschönhausen sagt, wandert der Mittelfinger langsam nach oben: "An die AfD und alle, die AfD gewählt haben: Ihr seid auf jeden Fall richtige Hurensöhne." Ansonsten habe er nichts mit Politik zu tun.

Der heranwachsende Vladislav Balovatsky rutscht früh ins kleinkriminelle Milieu, macht jene Erfahrungen mit der Polizei, die er heute in seinen Raptexten verarbeitet. Das Schreiben wird zum Ventil – mit elf Jahren entstehen die ersten Songtexte. Den Stoff zieht er aus seinem Leben: Schlägereien, Jugendstrafen, ständige Schulwechsel, Schulabbruch in der neunten Klasse. Mit 20 schleppen ihn Freunde zum legendären Battle-Rap Wettbewerb "Rap am Mittwoch" im Bi Nuu in Kreuzberg. Der schmächtige Rapper aus Hohenschönhausen schlägt ein und wird auf Anhieb zum besten Newcomer gewählt.