Kritik an Auszeichnung für Kollegah und Farid Bang - Auch Daniel Barenboim gibt seinen Echo-Award zurück

23.04.18 | 12:19 Uhr

Der Künstlerische Leiter und Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden, Daniel Barenboim, will seinen Echo nicht mehr haben. Als in Deutschland lebender Jude habe ihn die Debatte um die Auszeichnung von Kollegah und Farid Bang bestürzt.

Der Dirigent Daniel Barenboim gibt aus Protest seinen Echo-Award zurück. Als Jude, der seit vielen Jahren gerne in Deutschland lebe und Freiheit in der Kunst als ein hohes Gut ansehe, habe er die Debatte um das prämierte antisemitische Rap-Album mit großer Bestürzung verfolgt, heißt es in einer Pressemitteilung des Dirigenten und Generalmusikdirektors der Berliner Staatsoper am Montag.

"Mit der Freiheit in der Kunst kommt auch Verantwortung"

"Meinungsfreiheit und Freiheit in der Kunst gehören zu den wichtigsten Errungenschaften und Werten einer demokratischen und offenen Gesellschaft", so Barenboim. Mit jeder Freiheit komme aber auch eine Verantwortung: unsere Verantwortung, die errungenen Freiheiten so zu nutzen, dass auch die Freiheit eines jeden anderen Menschen und Andersdenkenden bestehen könne – ebenso wie die Verantwortung, andere Menschen in ihrer Würde zu achten und zu respektieren. Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie und die offene Verachtung von vermeintlich Schwächeren und Minderheiten seien ein Missbrauch von Freiheit, den die Gesellschaft niemals tolerieren dürfe, so Barenboim weiter. "Wir müssen uns geschlossen gegen solche Stimmen erheben und dürfen sie nicht auch noch dadurch bestärken, dass wir sie mit Preisen auszeichnen und dadurch legitimieren." Bereits in der Woche zuvor hatte das Notos Quartett aus Berlin seinen Echo wieder zurückgegeben. Das Ensemble hatte im vergangenen Jahr in der Kategorie "Nachwuchskünstler des Jahres" den Klassik-Echo gewonnen. Auch Klaus Voormann, Basist und Grafiker, hatte den Echo für sein Lebenswerk zurückgegeben. Der gebürtige Berliner wollte so Kritik an der Echo-Auszeichnung für die beiden Rapper Kollegah und Farid Bang in der Kategorie "Hip-Hop/Urban national". Insbesondere das Lied "0815" stand wegen eines Auschwitz-Vergleichs in der Kritik. Der Sänger Marius Müller-Westernhagen will gleich alle seine acht Echos nicht mehr haben.

Kritik an Auszeichnung schon im Vorfeld

Die beiden Rapper Kollegah und Farid Bang waren am 12. April für ihr Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" mit dem Echo ausgezeichnet worden. Wegen antisemitischer Texte war bereits ihre Nominierung auf massiven öffentlichen Protest gestoßen. Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die Textzeilen "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" und "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow". Für Empörung sorgte auch, dass die Ehrung für die Rapper am 12. April erfolgte, an dem Tag also, an dem besonders in Israel an die sechs Millionen Juden erinnert wird, die von den Nazis ermordet wurden.