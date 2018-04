Am vergangenen Donnerstag wurde der Bassist und Grafiker mit dem Echo für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Nun will er den Preis zurückgeben, kündigte er am Montag in einem Statement an, das unter anderem auf der Seite der Website der Band BAP zu lesen ist. BAP-Sänger Wolfgang Niedecken hatte vergangene Woche die Laudatio auf Voormann gehalten. Zuvor hatte das Hamburger Nachrichtenportal "Spiegel Online" über die Rückgabe berichtet.