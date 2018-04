Westernhagen will seine sieben Echos zurückgeben

Für "erschreckend ignorant" hält Marius Müller-Westernhagen die Rapper Kollegah und Farid Bang. Nun will auch er seine Echos zurückgeben. Zuvor hatten schon das Berliner Ensemble Notos Quartett und Klaus Voormann ihre Auszeichnungen zurückgegeben.

Marius Müller-Westernhagen will nach den Antisemitismus-Schlagzeilen um den Musikpreis Echo alle seine Trophäen zurückgeben. Das kündigte der Musiker am Dienstag auf Facebook an. "Die Verherrlichung von Erfolg und Popularität um jeden Preis demotiviert die Kreativen und nimmt dem künstlerischen Anspruch die Luft zum Atmen. Eine neue Stufe der Verrohung ist erreicht", erklärte er. Zuvor hatte "Bild.de" berichtet.