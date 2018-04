Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) hat sich in einer Stellungnahme zur Kontroverse um die Echo-nominierten Rapper Kollegah und Farid Bang geäußert. Das berichtet mediabiz.de. Die Entscheidung des Echo-Beirats, die beiden Musiker nicht aus der Liste der Echo-Nominierten zu streichen, sei demnach mehrheitlich und "im Sinne der Kunstfreiheit" getroffen worden.



Die Rapper stehen seit Wochen in der Kritik wegen eines Auschwitz-Vergleichs in einem Song ihres Albums "Jung Brutal Gutaussehend 3". Sie sind in zwei Kategorien für den Echo nominiert. Die Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut des BVMI, ist der Ausrichter der Echo-Verleihung.

Weiter heißt es in der Stellungnahme: Diese Entscheidung sei "aber ganz deutlich verknüpft mit klarer Missbilligung der Sprache und der in dem Song getroffenen Aussagen sowie mit dem Appell, dieses Thema auf breiter gesellschaftlicher Front öffentlich zu diskutieren. Sowohl der Beirat als auch wir wollen uns aktiv an der Gestaltung dieser Debatte beteiligen."

Wie diese Beteiligung aussehen soll, ist nicht bekannt. Auf der Website der BVMI wurde die mediabiz.de vorliegende Stellungnahme zudem bislang nicht veröffentlicht.