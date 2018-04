Michael Thalheimer ist einer der renommiertesten Regisseure hierzulande und seit Sommer ist er am Berliner Ensemble. Nach dem "Kaukasischen Kreidekreis" bringt er jetzt dort "Endstation Sehnsucht" auf die Bühne, den modernen Klassiker von Tennessee Williams, der 1951 mit Marlon Brando in der Hauptrolle auch verfilmt wurde. Die nächste Aufführung ist am 30. April.

Regisseur Michael Thalheimer lässt das Melodramatische des Stückes weg. Er zeigt einen gnadenlosen Machtkampf zwischen Ab- und Aufsteigern, scheiternde Emanzipationsversuche auf allen Seiten und häusliche Gewalt bis zur Vergewaltigung. Er konzentriert sich dabei auf die Frauen. Stella, schwanger von einem Mann, dem sie sexuell hörig ist, und für den sie am Ende ihre Schwester opfert.

Blanche, die ewig Suchende ohne Bodenhaftung, die für ihre sexuelle Freizügigkeit abgestraft wird, und für ihren Versuch, mehr zu wollen als das, was ist: "Ich will keinen Realismus! Ich will Zauber. Ich lasse Dinge in anderem Licht erscheinen, ich rede nicht von dem, was wahr ist, ich rede von dem, was wahr sein sollte und wenn das Sünde ist, dann will ich verdammt sein!"