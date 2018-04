Bild: rbb

Zurückgetretener Ethik-Beirat Höppner im rbb - "Der Echo ist so nicht mehr tragbar"

17.04.18 | 22:23 Uhr

Der Präsident des Deutschen Kulturrats Christian Höppner sieht dringenden Reformbedarf bei der Vergabe des Musikpreises Echo. Am Dienstag trat Höppner aus dem Echo-Beirat aus, der die umstrittene Nominierung der Rapper Kollegah und Farid Bang abgesegnet hatte.



"Dieser Preis hat gesellschaftlich keine Grundierung mehr, das kann so nicht weitergehen." Mit diesen Worten beschrieb der Präsident des Deutschen Kulturrats, Christian Höppner, am Dienstag im rbb den aktuellen Zustand des Musikpreises Echo. Stunden zuvor war Höppner aus dem Ethikbeirat des Musikpreises ausgetreten. Als Teil des Rates war er an der umstrittenen Entscheidung beteiligt, die beiden Rapper Kollegah und Farid Bang nicht von der Verleihung auszuschließen, wegen ihres umstrittenen Auschwitz-Vergleichs im Lied "0815". Der Echo müsse nun dringend reformiert werden.

Höppner gehörte neben sechs weiteren dem Echo-Beirat an, der seit einigen Jahren über in Grenzfällen abwägen soll, provokative Texte von Nominierten noch von der Kunstfreiheit gedeckt sind. Höppner war einer von sechs Männern in dem Rat, die im Vorfeld der Verleihung die umstrittenen Texte für noch vertretbar befanden. Als einzige Frau in der Runde stimmte die Vertreterin der katholischen Kirche, Ute Losem, dafür, die Nominierung von Kollegah und Farid Bang zu streichen. Das hatte das Nachrichtenportal "faz.net" berichtet. In der Sendung rbb Aktuell bezeichnete Höppner diese Entscheidung nun als Fehler. "Da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist so gewesen", sagte er.

Verkaufszahlen als letztes Argument

Gleichzeitig übte Höppner Kritik am Vergabesystem des Preises. "In seiner jetzigen Konstruktion mit Verkaufszahlen, mit der Jury vorweg, dann eventuell der Ethik-Beirat und letztendlich der Entscheidung des Bundesverbands der Musikindustrie ist dieser Preis so nicht mehr tragbar", sagte Höppner. "Ich glaube, er hat eine Chance, wenn die Vorherrschaft der Verkaufszahlen wirklich zurückgeht." Dies müsse als letztes Kriterium gelten. Stattdessen sollten künstlerische und inhaltliche Kriterien in der Vordergrund gerückt werden. "Und wir müssen vor allem darüber sprechen, wie wir jetzt außerhalb dieser Empärungswelle, die ja verständlich ist, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man so etwas einfach nicht tut", sagte Höppner. Der Deutsche Kulturrat versteht sich als Spitzenverband deutscher Kulturverbänder und ist in acht Sparten unterteilt, die von Theater über Design und Musik das gesamte Spektrum der Kunst abbilden. Er versteht sich als Ansprechpartner für Politik und Verwaltung und Diskussionsforum zu kulturpolitischen Fragen. Höppner ist seit 2013 Vorsitzender dieses Vereins.



Notos Quartett, Voormann, Westernhagen - die Liste der Kritiker wurde länger

Am Donnerstag waren die beiden Rapper Kollegah und Farid Bang in der Kategorie "Hip-Hop/Urban national" mit einem Echo ausgezeichnet worden. Aus Protest hatten anschließend mehrere Künstler ihre Preise zurückgegeben. Nachdem am Montag das Berliner Notos Quartett seinen Klassik-Echo aus dem vergangenen Jahr zurückgegeben hatte, entschied sich auch Klaus Voormann zu diesem Schritt, der erst in der vergangenen Woche für sein Lebenswerk geehrt wurde. Am Dienstag kündigte auch Marius Müller-Westernhagen an seine acht Echo-Auszeichnungen nicht mehr haben zu wollen.

