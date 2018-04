Insgesamt werden bis zu 30.000 Besucher erwartet. Am Mittwoch und Donnerstag berieten führende Experten und "Influencer" über die Herausforderungen des Kunstmarkts - viele von ihnen dürften die Chance nutzen, am Wochenende in der Stadt zu bleiben.

Auch wenn die Galeristen ihr kommerziell erfolgreichstes Wochenende erwarten, sehen sie mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Nach Angaben von Werner Tammen, dem Vorsitzenden des Landesverbands Berliner Galerien, ist in den vergangenen Jahren die Zahl der Galerien stadtweit von fast 400 auf nur noch gut 300 gesunken. "Die deutschen Galerien haben vor allem wegen der unseligen Mehrwertsteuer grundsätzlich einen Standortnachteil. Und das schlägt vor allem bei den jungen, mittelständischen Unternehmen durch", sagt Tammen. Er appelliert an die Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte Verbesserung schnellstmöglich umzusetzen. "Da muss etwas passieren. Die Politik ist gefordert, den Standort im Auge zu behalten."