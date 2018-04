Vor zehn Jahren hatte der Deutsche Bundestag beschlossen, im Zentrum Berlins ein Einheitsdenkmal zu bauen. Seitdem gab es viel Hin und Her und Unklarheiten um den Verkauf des Grundstückes von Berlin an den Bund. Jetzt steht ein Deal, der für Ärger sorgt.

Der Berliner Senat hat sich mit dem Bund im Streit um das Einheitsdenkmal geeinigt. Das erfuhr der rbb am Donnerstag exklusiv aus Verhandlungskreisen. Die Vereinbarung wurde am Mittwoch bei einem Treffen geschlossen.

Allerdings können die Berliner Volksvertreter den Verkauf noch verhindern: Bei Grundstücksgeschäften mit besonderer politischer Bedeutung haben sie ein Vetorecht. Damit ist weiter unklar, wann - und ob - die Bauarbeiten für das Einheitsdenkmal beginnen können. Bis November 2019 soll es eigentlich fertig sein, am 30. Jahrestag des Mauerfalls.

Im Abgeordnetenhaus ist man über den Deal gar nicht glücklich. Der Verkauf des Grundstücks sei "ein Unding", so die baupolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Iris Spranger. Vor allem, weil der Verkaufspreis wohl bei deutlich weniger als drei Millionen Euro liegt und das Abgeordnetenhaus damit nicht automatisch zustimmen muss. Der Senat habe am Parlament vorbei ein "exklusives Grundstück" quasi verschenkt, so Spranger. Während Berlin im Gegenzug Höchstpreise für Grundstücke des Bundes zahlen müsse, um darauf dringend benötigte Wohnungen zu bauen. Spranger kündigte Widerstand gegen den Verkauf an, die Sache werde auf jeden Fall im zuständigen Ausschuss landen.