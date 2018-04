Clamor Berlin Freitag, 13.04.2018 | 09:39 Uhr

Das ist eine gute Mitteilung. Ich hätte nie gedacht, dass es Chris Dercon wirklich hinkriegt die Bühne zu zerstören, auf die Art und Weise wie er es tat, oder den Fans die Polizei auf den Hals zu hetzen wie von dr AfD gefordert.



Jetzt müssen Konsequenzen gezogen werden. Im Theater müssen wir konsequent gegen Anglophonie in der Kunst- und Theaterszene vorgehen und Beiräte der Besucher bilden. Wenn man sich die Schaubühne anschaut, dann ist Dercon ja gar nicht so speziell. Verträge müssen so eindeutig sein, dass eine deutsche Sprechtheaterbühne für das Volk nicht in ein sinnloses anglophones Rumgehopse für das Hipsteriajetset und den Neoliiberalismus verwandelt werden darf. Ein Theater darf nicht von einer Person geleitet werden, der nicht mal Deutsch korrekt spricht. Ein Theater sollte auch von einer leidenschaftlichen Person geleitet werden, die nicht viel mehr als die Leute, die da sonst arbeiten, verdient. Man braucht einen starken Haustarifvertrag.