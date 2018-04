Ein ungefähr 16m² großer Raum - Dinge liegen herum, eine Matratze in der Ecke, die Wände sind rot beschmiert. Das ist die Realität, die man sieht, wenn man die neue Installation von Jonathan Meese betritt. Dann bekommt man eine Virtual-Reality-Brille auf den Kopf gesetzt und plötzlich sind die Wände nicht mehr rot und der Künstler selbst ist zu sehen. Er liegt auf der Matratze in der Ecke und schläft. Es klopft und seine Mutter kommt herein. Sie weckt den Jungen, reicht ihm einen Kaffee, schäkert kurz mit ihm über Edgar Wallace und stellt dann fest: "Jonathan! Es ist Zeit aktiv zu werden!“