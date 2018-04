P.Reinike Potsdam Mittwoch, 25.04.2018 | 21:06 Uhr

Soweit bekannt, haben bisher nur Westernhagen und Barenboim den Echo zurückgegeben, die Abfallcontainer Metapher ist im Herdentrieb taktisch überzogen. Der Echo wird oder wurde für wirtschaftlichen und nicht für künstlerischen Erfolg verliehen. In diesem Lande gibt es jedoch einen Überhang an Volksdidatik, die gerne das nach ideolgischen Kriterien gesinnungsorientiert zensieren möchte, was nicht in die eigene Wohlfühlblase passt. Ohne die Empörungsdebatte hätte ish z. B. nie von der gut verkauften und schon genuin provokativen RAP Musik erfahren, egal, worauf die ihren Erfolg gründet. Wieso nimmt man das nicht zum Anlass zu einer Debatte über diese Musik und nicht wieder für einen anmaßenden pädagogischen Eingriff in das, was kulturell in der Gesellschaft musikalisch konsumiert wird. Auch ohne Gesinnungsnannys.