Konzertkritik | Victor Solf im Festsaal Kreuzberg - HER trotzt Tod mit lebensbejahendem Soulpop

18.04.18 | 11:15 Uhr

Bis zu seinem frühen Tod hat Simon Carpentier am Debüt-Album des Soulpop-Duos HER mitgearbeitet. Die Europatournee absolviert Partner Victor Solf nun allein. Am Dienstag war er in Berlin. Susanne Bruha erlebte ein überraschend lebensbejahendes Konzert.

Mit dem durch und durch souligen Song "We Choose" eröffnet HER-Sänger Victor Solf den Abend im Festsaal Kreuzberg. Mit dabei hat er eine Band bestehend aus vier Musikern. Sie sind das "Team HER". Mit dessen Hilfe hat sich Victor Solf nach dem Tod seines Bandkollegen Simon Carpentier vorgenommen, die Musik des gemeinsamen Projekts "soweit wie möglich zu bringen". Das scheint zu gelingen. Das Konzert wurde aus dem Bi Nuu in den Festsaal Kreuzberg hochverlegt und ist fast ausverkauft.

Lieder über machtvolle Weiblichkeit

Bis zu seinem Tod hat Simon Carpentier voll am Album mitgearbeitet. Herausgekommen ist im März 2018 dennoch keine Platte voll Schwere und Trauer. Im Gegenteil: Extrem funkige, sehr poppige und durch und durch tanzbare Songs hauen die Soul-Dandys aus Frankreich im Festsaal raus. Victor Solf und Simon Carpentier haben sich immer als überzeugte Feministen präsentiert. In den Texten ihrer Lieder huldigen sie einer machtvollen Weiblichkeit, daher auch der Bandname HER im Sinne von "ihr (gewidmet)".

Ironischer Umgang mit dem Tod

Die gut einstündige Performance des sportlich-großen Victor Solfs ist selbstbewusst und sehr energetisch. Er marschiert und tanzt ausladend, steht oft wie die Freiheitstatue am Bühnenrand und feiert die treibenden Rhythmen, die die Band oder er selbst am Keyboard produzieren. Offensiv und ironisch ist sein Umgang mit dem Tod seines Bandkollegen. So sagt er einmal, er hoffe, es sei okay für das Publikum, wenn er beim folgenden Song Carpientiers Gesangspart übernähme, da der nicht da sein könne. Später wünscht er sich, dass die Leute im Festsaal bei "Wanna be you" richtig tanzen und Spaß haben, denn er und Carpentier hätten das Lied vor zwei Jahren genau in diesem Geist geschrieben. Das ist hörbar und die Fangemeinde im Festsaal Kreuzberg tanzt und feiert ausgiebig.

Tragisch und lebensbejahend zugleich

Bei dem Radiohit der Band "Five Minutes", in dem Elektrosamples sukzessive die Gitarren ablösen, singt der ganze Saal den Refrain mit. Alle reißen die Arme hoch und spreizen wie Victor Solf selbst fünf Finger ab. Kurz vor Schluss wird der Song darüber, was man in fünf Minuten alles machen kann, zur Ode an das Leben und ein mitreißender Clubtrack. So tragisch wie die Geschichte von HER ist, so lebensbejahend und kraftvoll die Musik an diesem Abend. Beim Rausgehen äußern sich viele aus dem Publikum davon sehr positiv überrascht.