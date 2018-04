Die Konzerte am Montag und Dienstag in der Columbiahalle sind der Tourabschluss der Band, die drei Wochen in Deutschland unterwegs war, inklusive Abstechern nach Österreich und in die Schweiz.

Tocotronic hat es nicht eilig zu beginnen. Nach einem Intro vom Band treten Frontmann Dirk von Lowtzow und seine drei Mitmusiker auf die Bühne, sie gehen an ihre Instrumente, verbeugen sich und lassen sich bejubeln, ohne einen Ton gespielt zu haben. Dann breitet von Lowtzow die Arme aus und begrüßt die knapp 3.500 Fans in der ausverkauften Columbiahalle mit den selig gehauchten Worten: "Endlich Berlin!"

Dann aber ist erstmal Schluss mit der Albumvorstellung und das Konzert nimmt eine extrem rockige Wendung. Wer Tocotronic in den letzten Jahren unter avantgardistisch-melancholischem Diskurs-Pop abgespeichert hatte, lernt für den Rest des Abends vor allem die Rockband Tocotronic kennen. "Let there be Rock" von 1999 und Klassiker wie "Kapitulation" und "Aber hier leben, nein danke" werden von den Fans begeistert gefeiert, getanzt, mitgesungen. Von Lowtzow schwingt seine ergraute Indiehaartolle und im Parkett wird so wild gepogt, dass das Kondenswasser von der niedrigen Decke im hinteren Bereich tropft.

Von Lowtzows Zwischenansagen sind fast schon übertrieben freundlich, sehr theatralisch und wie immer politisch engagiert. Er wirbt für den Verein „Pro Asyl“, den die Band seit 2013 unterstützt und freut sich daraufhin über "Nazis raus"-Rufe aus dem Publikum: "Ihr nehmt mir die Worte aus dem Mund."