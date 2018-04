Bei der Interpretation der Titel gelingt Korneev ein Balanceakt. Einmal singt er hochsensibel und verletzlich, mit zarter Stimme und Trauer in den Augen "Bitte geh nicht fort", das Chanson von Jacques Brel in der Version von Marlene Dietrich. Hier kommt der heilige Ernst des der Liebe zum Tragen, die Dramatik. Korneev lässt diese aber nie in Kitsch kippen - was bei so viel Liebe schon fast unfassbar scheint. Das liegt an der anderen Seite der Waage: Vom Melodram wechselt der Sänger geschmeidig ins Ironisch-Überzogene. Überzeugend schmettert Korneev erst "The Winner Takes It All" und wechselt dann in einen überzeichnet, komischen Sprechgesang, der dem Thema die Schwere nimmt und die rappelvolle Bar Jeder Vernunft zum kollektiven Kichern bringt.